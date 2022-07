Nuestra vida está aquí, de Miguel Ángel Malo

Después de la Feria del Libro de Salamanca la Alacena se quedó hasta arriba de libros, ahíta y satisfecha con la panza llena y muchas páginas en los anaqueles que, en junio, se quejan de la falta de tiempo. Tiene el fin de curso el anticipo ardiente del verano, muchas horas de luz y tanto trabajo que parece que uno no lee lo que querría... y sin embargo, hay un género breve que encaja con la prisa de la vida y nos permite cerrar el libro con la historia completa y regresar a una historia nueva: el cuento.

Tiene el prestigioso profesor de la USAL, Miguel Ángel Malo, querencia por el relato. Era un lector avezado de 14 años cuando leyó un libro de Ignacio Aldecoa y supo que quería escribir cuentos. Cuentos donde contar la vida, cuentos que amontonó en un cajón mientras labró su carrera de investigador y docente a lo largo del mundo. Bien dice que estudió economía para entender la vida... y que escribe para sentirla. Sentirla página a página, desde la voz de un niño que observa, callado, el mundo que le rodea; desde la queja de la madre desorientada ante la llamada de la hija; un mundo cotidiano... porque los relatos de Malo, los que aparecen cada mes en la versión en papel de Salamanca Rtv al Día y los contenidos en sus dos libros, Los trigos tan azules y Nuestra vida está aquí, son una rodaja de realidad, un retazo de vida que palpita entre las manos del lector.

Nuestra vida está aquí es una apuesta valiente y constante de la colección “Cuentenario”, magníficamente llevada por el escritor y crítico José Ignacio García, dueño también de un talento para el relato que nos lleva por sendas variopintas y títulos tan magistrales como Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor. José Ignacio ha actuado de editor cuidadoso con este libro de la colección que coordina, guiando el orden de unos relatos que tienen en común esa sensación de desconocimiento, de sentir que la vida no está aquí, o sí, o no lo sé... el hueco, la sugerencia, lo que no se dice, lo que queda cuando el lector cierra el libro y la historia flota en torno a él.

Es Miguel Ángel Malo lector inveterado de cuentos, lector de teorías, estudioso y practicante de la religión del género chico que tantas alegrías da al lector y que no es preparación para el género grande. El cuento tiene

vida propia y según Malo, se tiene que liberar del quiebro final porque todo en él debe ser interesante y sorprendente. Un cuento que relata la vida tal y como es, con sus quiebros del lenguaje, de la elipsis, de la

contención, del registro adecuado. Las piruetas técnicas destinadas a epatar al lector no son del gusto de nuestro autor, y tiene la historia en sus páginas una cualidad de vida que fluye como ese río que se llama Carlos y que nos evoca a Dámaso Alonso. Vida rica, sentida, vivida y relatada.

Castilla Ediciones, una editorial nuestra que siempre apostó, desde su nacimiento hace cuarenta años por el relato, tiene entre sus autores a espléndidas y sorprendentes plumas que ahora nos hacen disfrutar con la vida plena, con la prosa certera, de Miguel Ángel Malo. Y no podemos por menos que celebrarlo y amontonar el cuento en los estantes de la alacena.

