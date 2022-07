La AFE confirma que el Salamanca UDS ha pagado a los futbolistas que denunciaron impagos

Una vez concluido el plazo este jueves 30 de junio de 2022, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) informaba de los equipos que no han satisfecho el total de los pagos establecidos por las comisiones mixtas AFE-1ª RFEF, AFE-2ª RFEF y AFE-3ª RFEF. Una lista en la que no figura el Salamanca UDS que, por lo tanto, abonó los pagos pendientes en el plazo legal. No se sucedió lo mismo a los siguientes clubes:

1ª RFEF

Extremadura U.D.

3ª RFEF

Atlético Saguntino.

C.D. Bullense.

C.D. Acero.

C.D. Azuaga.

Club Haro Deportivo.

Mazarrón F.C.

C.D. Miajadas.

C.D. Olímpic de Xàtiva.

Racing Murcia F.C.

S.D. Tenisca.

Xerez C.D. SAD.

Las comisiones mixtas ya han informado a la Real Federación Española de Fútbol, que procederá a aplicar las medidas recogidas en el Reglamento General de la RFEF.

A los clubes de Tercera RFEF que no han saldado todas sus deudas se les suspenderán los derechos federativos y no podrán tramitar licencias hasta que paguen.