Es muy importante saber gestionar a los hermanos del niño oncológico

Cuando el cáncer golpea a una familia es como si cayera una bomba dentro del hogar. Si además el enfermo es un menor, el impacto es mucho mayor, la sociedad, nosotros, que la formamos, no estamos preparados para asumir que niños y adolescentes sufran. Pero al margen de la enfermedad y del dolor, hay otros niños en el hogar, ”los hermanos” que son realmente los grandes olvidados. Tanto si son pequeños, como si son adolescentes, sufren y llegan a culpabilizarse de la enfermedad que ellos no tienen.

Diferentes estudios demuestran que los hermanos de niños con cáncer tienen más dificultades de adaptación y riesgo de experimentar niveles de estrés y ansiedad más elevados que los hermanos de niños sanos o con otras enfermedades cronificadas. En demasiados casos ven como el hogar se destruye, divorcio de su padres, riñas continuas, distanciamiento, lo que les ocasiona dificultades de atención, sentimientos negativos hacia el hermano enfermo, miedo a la muerte y cambios en el funcionamiento social. Tal puede ser aislarse del entorno de amigos.

Pueden estos síntomas persistir durante toda la enfermedad. Les afecta el estado de su hermano, su mirada antes feliz, ahora muestra tristeza y preocupación. Algunos se llegan a sentir culpables del problema que sufre su hermano. Aunque callan, necesitan atención, nacen los celos, recuerdo el niño que resbaló y tuvo una fractura de tibia - Por fin ya tengo algo por lo que se pueden preocupar mis padres- Entenderles y ayudarles a exteriorizar sus sentimientos de forma apropiada, según la edad, no es fácil, pero sí necesario. Los hermanos de niños oncológicos, no les debe ocultar la gravedad. Quieren saber toda la verdad, sin maquillajes ni adulteraciones, recibir información verdadera sobre el desarrollo de la enfermedad. No lo haga de golpe, vaya soltando perlas, a fin de que pueda asimilarlas.

Implicarle en el cuidado o atención es muy importante, fortalece los lazos fraternos.

Verá como un día la melena de su hermana ha desaparecido y su cabecita está rapada, sufre frecuentes vómitos producidos por la quimio, aclarar para que sirve esta medicación, que casi siempre trae la curación. Es bueno que visiten a su hermano en el hospital, pero sin forzar.

Y por último, recibir ayuda para poder mantener sus actividades cotidianas con normalidad, mantener sus rutinas y aportarles seguridad.

En algunos casos pueden mostrar ira o enfado ante cualquier situación. Sea cariñoso y comprensivo. No se asuste, siga poniendo límites. Regañe solo lo justo, ellos están sufriendo y ese comportamiento no es más que la demostración del dolor contenido. Dele las herramientas necesarias que les permitan expresar sus emociones y afrontar esta situación, aunque el final sea la muerte.

Es muy difícil lo que pido y aconsejo, pero necesario para que paz no se rompa del todo.

Para los que ya están de vacaciones felices días, para los que las van a tomar… no olviden que cada día es irrepetible, charle, comunique, relajese y recuerde la frase:

Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los "cómos". Friedrich Nietzsche