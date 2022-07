Aprobadas las modificaciones para la puesta en marcha de los Planes Provinciales centrados en pavimentaciones, en un Pleno que acababa con tensión y un "si seguimos así me voy"

Las pavimentaciones asfálticas serán el principal objetivo del Plan Bienal provincial, que este jueves ha sido protagonista en la sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Peñaranda, en el que se han aprobado dos modificaciones de crédito para complementar las partidas destinadas a esta línea de mejoras para el municipio.

Con los votos positivos de toda la Corporación quedaba finalmente aprobado este suplemento de crédito municipal para este plan de acción, que cuenta con un importe total de 265.852 euros, del que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, explicaba que “cuando se avanzaba la concesión de este plan provincial para 2022-2023 no se tenía conocimiento de la cuantía, por lo que tampoco podía estar contemplado en el Presupuesto de Peñaranda, por lo que hoy procedemos a hacer una modificación de crédito de 19.692,80 euros para complementar el plan, destinado a pavimentaciones con toda seguridad”.

Otro de los cambios llega en referencia a la subvención concedida de Fondos Europeos para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras culturales, centrado en el Teatro Calderón, del que la primera edil detallaba como “la cuantía concedida son 80.385 euros, de los que el Ayuntamiento aporta un 20%, por lo que tenemos que hacer una modificación de crédito de 20.097 euros para suplementar la cuantía y llegar a los 100.482 euros que supone el proyecto presentado”. Todo ello se sacara del remanente de tesorería, con lo que, tal y como apuntan, “lo cogeremos de esta partida para poder llevar a cabo estos importantes proyectos”.

Además de esta cuestión, el Pleno aprobaba un nuevo texto en el que se determinaban las diferentes acciones y medidas de control antifraude a nivel municipal, algo realizado por los servicios jurídicos municipales y con el fin de vigilar los procesos económicos que se realicen a través de los fondos europeos. Más allá de esto, la sesión acordaba dejar sobre la mesa el planteamiento para la modificación del Reglamento del Centro Municipal de Educación Infantil ‘Gloria Fuertes’ ya que, tal y como manifestaban en la sesión “han surgido una serie de peculiaridades en la Comisión, por lo que es mejor analizarlas y traer al próximo Pleno el acuerdo fijado”.

POLÉMICA CON LAS TERRAZAS

“Si seguimos así me levanto y me marcho”. Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Grupo Popular, Carmen Familiar, en la recta final de la sesión de Pleno Ordinario que el Ayuntamiento de Peñaranda celebraba en la noche de este jueves, suponiendo un importante momento de tensión que tenía como protagonista el ultimo encontronazo con hosteleros de una zona de la ciudad, suscitado a raíz de las polémicas sobre la Ordenanza de terrazas.

Una situación que arrancaba con la exposición que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, realizaba sobe las declaraciones que la portavoz popular realizaba días atrás en los medios, asegurando en ellas su desconocimiento sobre las modificaciones de horarios reglamentados en dicha normativa. Un punto sobre el que la primera edil aseguraba que “no sé qué es peor, sí que usted aprobaba normativa sin leérsela, que pretenda utilizar el tema con fines partidistas o que mienta intencionadamente” añadiendo sobre ello que “usted aprobaba esta Ordenanza, junto al resto de grupos, el 30 de marzo de 2021, algo que está publicado incluso en el Boletín de la provincia. Si no lo sabe es porque no quiera saberlo, porque esto es lo que es.

“Creo que el oportunismo es el de la alcaldesa, ya que si tuviera interés nos habría reunido a los grupos para hablar sobre ello. Mi grupo registro un escrito solicitando esa reunión. Yo no he mentido, desconocía ese horario que se incluye en la Ordenanza” aseguraba Familiar, quien añadía que “lo que ha intentado es dejar al Grupo Popular como una mierda, yo me marcho de verdad” algo que era respondido desde los socialistas asegurando que “lo que han intentado es dejar al equipo de gobierno en evidencia, diciendo barbaridades”.