¿Espermatozoides menos y más perezosos por el Covid?

Noticia científica polémica: “Las mediciones reflejaron una disminución de la concentración de espermatozoides en el semen del 15,4% y del 22,1% en el recuento de movilidad. No obstante, la recuperación fue total pasados cinco meses.

Los investigadores concluyen que la respuesta inmunitaria sistémica tras la vacunación con el fármaco de Pfizer es una «causa razonable» del descenso transitorio de la concentración de semen y de la movilidad, e inciden que el pronóstico a largo plazo sigue siendo bueno.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad no recoge que haya evidencias sobre la influencia de la vacuna del Covid en la fertilidad. Tampoco la página del Centro de Control de Enfermedades de EEUU apuntaba a interferencias en la capacidad reproductiva de las vacunas: «Actualmente no hay evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, provoque problemas de fertilidad en mujeres u hombres», afirma el organismo con datos actualizados del 13 de junio.

Las evidencias hasta la fecha, además, son algo contradictorias pues otro estudio publicado el pasado enero en American Journal of Epidemiology concluía que la vacunación contra el Covid no causaba problemas de fertilidad ni a hombres ni a mujeres aunque sí reflejaba un descenso de la fertilidad a corto plazo en los hombres infectados por coronavirus” (El independiente, día 21-6-2022).

¡Vaya por Dios! Últimamente los humanos, en occidente, no nos tomamos en serio el mandato divino: “creced y multiplicaros”; y el dicho virus tampoco ayuda.

Aunque los investigadores no están de acuerdo o tienen dudas: puede ser que con las vacunas contra el Covid los espermatozoides se debiliten, sean menos y más lentos.

Ello puede ser mejor para que haya menos embarazos no deseados (cuidado con tomarlo como un nuevo método anticonceptivo, no se equivoque). Ya sabe que los espermatozoides son muchos y que los evangelios dicen que “los últimos serán los primeros”. Los educadores dicen a los menores algo parecido cuando compiten: “lo importante es llegar”. En todo caso, todas son malas noticias sobre las prácticas sexuales de riesgo (en este caso, las estadísticas son más precisas que el CIS del “servidor del jefe, Tenazos”, se lo aseguro). Los adolescentes y jóvenes (también los adultos y mayores) que tiene relaciones asumen, con frecuencia, riesgos. Parece que la esperanza de los seres humanos está los avances de la sanidad y en el gobierno que siempre nos asegura que saldremos de esta, lo suyo es optimismo, que vende más que el realismo. Pues eso ¡Cuidadito! Todos los informes serios siguen siendo alarmantes. Pero hacemos como con el cambio climático, reconocer el problema y seguir sin tomar medidas eficaces.

¿Qué respondería usted a estas afirmaciones sobre el futuro de la humanidad? Responda Sí o No a cada ítem, si no le incomoda.

1.- Estamos ante la última plaga bíblica.

2.- Estas cosas nos las mandan los dioses porque somos muy inmorales.

3.- Es por culpa de los masones o el efecto de la pertinaz sequía, como ya decía Franco.

4.- Es por el calentamiento climático; los humanos acabaremos con nosotros mismos.

5.- Los virus acabarán con la humanidad.

6.- Los humanos, con demasiada frecuencia, somos poco responsables con la actividad sexual, asumimos riesgos con frecuencia.

7.- Ya somos demasiados sobre la tierra y nos viene muy bien una pandemia que nos diezme, una guerra de cuando en cuando y catástrofes naturales, que son una buena solución y permiten pagar menos pensiones.

8.- No debemos preocuparnos porque nuestros políticos ya piensan en el futuro y nos salvarán. El jefe nos asegura: “no dejaremos a nadie atrás”

9.- La ciencia nos salvará.

10.- No debemos preocuparnos del mañana, sino gozar de la vida en el presente: “No pienses, diviértete”, como sabiamente nos seduce la publicidad del libre mercado.

Estas diez posibilidades, si hablamos en serio, nos llevan (entre “bromas y verás”, que espero no le hayan molestado) a una pegunta: ¿Somos irracionales, sin remedio, o racionales con esperanza de mejorar?

Puntúe de 0 a 10:

a) Nuestra racionalidad la valoro con un: ……….

b) Nuestra irracionalidad la valoro con un:……….

Una última pregunta: Si no aprobamos y no superamos la irracionalidad con la racionalidad ¿Nos dará la Naturaleza o Dios la posibilidad de volver, en un eterno retorno, y recuperarnos de nuestros males y desvaríos? Yo ya estoy estudiando “budismo”, porque soy de los que no tienen prisa en irse al otro mundo (como dicen que es eterno, ya tendré tiempo de disfrutarlo). Me gustaría volver a la tierra, aunque le veo la pega de la gran irracionalidad y maldad humana. ¿Cuantas veces tendremos que retornar para convencernos de que hay que cuidar la tierra (la Pacha Mama, de los sabios indígenas) y cuidarnos unos a otros?