La inflación se dispara: esto es lo que han subido los precios en Salamanca en un año

La inflación se dispara, y así lo constata el indicador adelantado del IPC que sitúa su variación anual en el 10,2% en junio, un punto y medio por encima de la registrada en mayo, y situándose por ahora en su nivel más alto desde abril de 1985.

Detrás de este incremento no está solo la escalada de precios de los carburantes, también está la subida de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, es decir, la cesta de la compra. Y Salamanca no es una excepción, y esto se traduce en que pagamos un 9,2% más que hace un año.

El IPC en Salamanca, en caso de confirmarse el dato del IPC adelantado, habría aumentando en junio un 1,4% con respecto al mes anterior y un 3,8% en lo que va de año.

A nivel nacional, la evolución del IPC es debida, tal y como se ha señalado anteriormente, a la subida de los precios de los carburantes, mayor este mes que en junio de 2021, y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la estabilidad registrada el año anterior. También influye el incremento de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes, superior al del pasado año.

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta seis décimas, hasta el 5,5%. De confirmarse, sería la más alta desde agosto de 1993.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios, ante los efectos de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, insisten en la suspensión temporal de todos los impuestos relacionados con la energía, la rebaja del IVA de los alimentos y la ampliación de la cuantía y los requisitos para las ayudas directas a los consumidores vulnerables son imprescindibles para frenar la escalada de los precios y corregir sus efectos.

La inflación impulsa la marca blanca

La marca blanca gana terrero, y en el caso de la alimentación prácticamente representa la mitad de la cesta de la compra de los españoles (48,9%) frente a las marcas de fabricante, tal y como reflejan los datos publicados por NielsenIQ.

Un dato que refleja que, ante la escalada de los precios, los consumidores se decantan cada vez por las marcas blancas a la hora de ahorrar.