Con el lema ‘En vacaciones no me abandones’ el Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva campaña para sensibilizar a la ciudadanía y evitar el abandono de animales. En este sentido, la responsable de la Oficina de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, destacaba que “los animales de compañía se han convertido en miembros de nuestras familias y es inadmisible pensar en abandonarlos cuando nos vamos de vacaciones. Pero lamentablemente hay quien no piensa así y cuando llegan estas fechas optan por la solución de abandonarlo"

Por eso, "con esta campaña pretendemos apelar a la responsabilidad de los dueños, a recordarles que es posible compaginar vacaciones y mascotas, cada día más, y que hay diferentes recursos y opciones para evitar el abandono”. Además, Suárez recordaba la importancia de que las personas que opten por incorporar un animal a su familia tengan en cuenta la decisión que adoptarían en caso de marcharse de vacaciones o realizar un viaje. “Si no van a poder hacerse cargo de su perro o gato durante los periodos de descanso, es preferible que no den ese paso”, sentenciaba.

Desde este miércoles 29 de junio y hasta el 31 de julio se distribuirán 300 carteles en establecimientos relacionados con animales de compañía y en instalaciones municipales para concienciar sobre la responsabilidad que implica el cuidado de un animal durante las vaciones, y para explicar que se puede dar aviso de cualquier animal abandonado a través de una llamada a la Policía Local, en el teléfono 923279138.

Hasta este mes de junio, el servicio municipal de recogida de animales de Salamanca había recibido 71 avisos de animales abandonados o perdidos, de los cuales finalmente 54 pudieron ser recogidos. A fecha de hoy el registro municipal de animales de compañía tiene 17.433 inscritos, de los que 15.281 son perros y 2.022 son gatos