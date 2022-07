El PP hace un balance negativo del Corpus 2022

Tras la celebración del Corpus Christi 2022, el primero vivido de forma integra bajo el paraguas de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional y del que se ha destacado a alta implicación ciudadana, llega el turno del balance.

El Partido Popular hace un balance “negativo” de estos días “por parte del ayuntamiento, pero no de los trabajadores, sino de los concejales y del alcalde” ha indicado la edil del PP Purificación Pozo. Según ha señalado Pozo “lo que se ha hecho este año no ha gustado a nadie” ya que bajo su punto de vista “la Plaza Mayor no era el lugar para la reconquista y lo realizado ha sido una falta de respeto a los bejaranos, visitantes y la consideración de la internacionalidad”. Para el partido en la oposición, el haber abandonado la zona de la muralla, la ausencia del Festival de las Tres Culturas y actividades culturales durante la Octava o no llevar a cabo la recreación de la llegada de la duquesa que estaba a cargo del grupo Telar demuestran la “apatía” del equipo de gobierno “y más si tenemos en cuenta que el mercado que se ha traído ha costado casi 20.000 euros”.

El PP ha puesto en valor y agradecido la labor de la Real Abadía del Santísimo Sacramento, a su presidente Félix Pérez, a las dos Hermandades y la Cofradía de Béjar, voluntarios, trabajadores y ciudadanos en general que durante estos días han trabajado para que el Corpus saliera adelante y según Olga García, edil popular, “tenemos que poner en valor lo que tenemos, lo nuestro, lo de Béjar y el equipo de gobierno no lo hace o lo disimula muy bien” señalaba García.

Otro punto de crítica ha sido la falta de publicidad del concurso de engalanamiento de Balcones “¿Quién lo ha ganado? ¿Cuántos han participados? El sábado se hizo la entrega de premios, pero como el alcalde y la concejala sabían que iban a hacer el ridículo no convocaron a la prensa. Además, otros años se daba una placa o un recuerdo, además de dotación económica, pero en este 2022 sólo ha habido dinero para el primero y para el resto un diploma, un trozo de papel. ¿Por qué no ha habido? Porque el consistorio debe una factura de más de 600 euros al centro de personas con discapacidad que realiza estos recuerdos” ha relatado Olga García.