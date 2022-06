Así intensificará Tráfico la vigilancia en las carreteras de Castilla y León durante este verano

Más vigilancia en autopistas y autovías con radares móviles embarcados en vehículos rotulados y camuflados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante los meses de verano. En Castilla y León 24 cámaras vigilarán el uso del móvil y del cinturón de seguridad. Estos han sido algunos de los puntos que se han abordado este martes en la reunión de la Comisión Provincial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca de cara a la campaña de la DGT para el verano de 2022.

Con motivo de las vacaciones estivales y el aumento de desplazamientos por carretera que se produce en este periodo, la DGT pone en marcha una serie de dispositivos especiales con el objetivo de dar fluidez y seguridad a los desplazamientos previstos en la provincia de Salamanca durante los meses de julio y agosto que se estiman en 440.000 y 540.000 respectivamente.

Como viene ocurriendo desde hace algunos años, el comienzo de vacaciones no suele realizarse los días 1 o 15 de mes, sino que se aprovechan los fines de semana para realizar los viajes. Por este motivo, y atendiendo al incremento de intensidad circulatoria, se establecerán dispositivos especiales de regulación y control del tráfico durante todos los fines de semana del periodo estival, intensificándose durante los primeros fines de semana de cada mes y dando lugar a las llamadas operaciones salida o regreso

Atendiendo a este criterio, la primera operación salida del verano 2022 tendrá lugar el viernes 1 de julio y se desarrollará hasta el domingo 3 de julio, donde se tienen previstos en torno a unos 45.000 desplazamientos

Durante los días en que se desarrolla esta Operación Especial Verano 2022, se prevé que se produzca una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual. Uno de esos flujos circulatorios lo constituye el tránsito de vehículos magrebíes desde Europa hacia distintos puertos del sur de España, en la denominada Operación Paso del Estrecho (OPE), y que, en los últimos años, están optando por la ruta de la plata como alternativa al corredor central por Madrid.

Los últimos datos disponibles estiman que, en torno al 25 % de los vehículos magrebíes que embarcan por los puertos de Algeciras y Tarifa durante los meses de julio y agosto se circulan de ida y vuelta a sus países de origen por las autovías A-62 y A-66 en la provincia de Salamanca

Además del Paso del Estrecho, también está el Paso a Portugal. La DGT está en coordinación con las autoridades portuguesas para atender a los más de 250.000 vehículos previstos que circularán por España desde Francia a Portugal con motivo vacacional. El 20 de diciembre de 2021 se puso en servicio el tramo que completaba la A-62 (itinerario E-80 de la RTT), en coincidencia con la entrada en funcionamiento del tramo portugués de Autovía A-25 “Frontera Hispano-Lusa - Vilar Formoso” al que da continuidad.

Esta semana concluye la instalación de un nuevo lector de matrículas en este nuevo tramo de la A-62 con el fin de poder seguir recabando la información del número de desplazamientos procedentes de Francia con destino Portugal

Campañas específicas de vigilancia

Durante el verano del 2022, la DGT tiene planificadas dos campañas específicas de control y vigilancia:

Campaña de control de velocidad ( De 04 de julio a 10 de julio)

Campaña de Alcohol y Drogas ( De 08 a 14 de agosto )

Preocupación por las cifras de siniestralidad vial en Castilla y León

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha manifestado este martes una gran preocupación por el año “especialmente trágico” en las carreteras de Castilla y León. “El año 2022 está siendo terrible. Llevamos 58 víctimas mortales, una cifra absolutamente dramática. Con este comienzo de verano, un verano tan deseado, de vuelta a la práctica normalidad, donde todos queremos disfrutar de amigos, de vacaciones, de celebraciones… tenemos que volver a recordar y pedir a la ciudadanía, a todos aquellos que se pongan al volante: especial precaución, el cumplimiento estricto de las normas de tráfico y seguridad vial”.

Barcones han insistido en aspectos clave como la velocidad, el cinturón de seguridad y las distracciones: “Fuera distracciones, no se puede utilizar el móvil mientras se está conduciendo. Es fundamental el cinturón de seguridad y los sistemas de retención, nada de alcohol, nada de drogas, pero no solo ya el que conduce, sino quienes le acompañan, si ven que la persona ha consumido sustancias, no hay que dejar que se ponga al volante. Necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía para detener estas terribles cifras que llevamos en lo que va de año”.