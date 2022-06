¿Por qué nunca pasan de moda los relojes Casio?

Rara es la persona que no haya tenido uno o que no haya oído hablar de esta marca tan emblemática. Los relojes Casio son una tradición y pronunciar su nombre es transportarnos a nuestra infancia o adolescencia. Pero no es solo infancia lo que nos ofrece esta marca nipona: es calidad, tecnología, garantía y precisión. Y todo al alcance de nuestras posibilidades. Un gran acierto poner un Casio en nuestras vidas. ¿Quieres saber más?

Casio es una de las marcas más importantes del mundo en el Universo de la relojería. Todas las joyerías, tiendas especializadas en relojes, sean físicas u online, como joyeriadeluxe, cuenta en su catálogo con una sección especial dedicada a Casio.

Y es que Casio nunca pasa de moda y el porqué es muy sencillo: porque aúna en un mismo nombre tradición, sencillez, precio competitivo y gran variedad de modelos entre los que elegir.

Un reloj que siempre está de moda

Casio ha sabido crecer y evolucionar al ritmo de la moda, llenando escaparates con modelos que embellecen y decoran con estilo muñecas de hombres y mujeres, sin dejar, por supuesto, ese lado que tanto nos gusta, juvenil y divertido para los niños (y el que aún llevamos dentro).

Desde 1974 hasta hoy, ha llovido tanto como nuevos modelos y colores podemos encontrar en la marca, que nada tiene que envidiar a los grandes competidores americanos o ingleses. Un Casio te ofrece:

Resistencia: materiales de primera calidad.

materiales de primera calidad. Distintas formas y componentes electrónicos , tanto en las correas como en las cajas y esferas.

, tanto en las correas como en las cajas y esferas. Variedad de modelos: deportivos, sofisticados, deluxe, elegantes.

deportivos, sofisticados, deluxe, elegantes. Materiales adaptados a nuestras exigencias: sintéticos, más resistentes al sudor, al contacto con el agua; de corte deportivo, en materiales flexibles para soportar golpes y evitar ralladuras, o acero inoxidable, para los modelos más sofisticados.

sintéticos, más resistentes al sudor, al contacto con el agua; de corte deportivo, en materiales flexibles para soportar golpes y evitar ralladuras, o acero inoxidable, para los modelos más sofisticados. Calidad en los cierres. Aunque no nos fijemos a primera vista, es de gran importancia en un reloj que, tanto si usa cierres de hebilla como cierres ajustables en correa metálica, sean seguros y no se deterioren a la mínima de usos.

Aunque no nos fijemos a primera vista, es de gran importancia en un reloj que, tanto si usa cierres de hebilla como cierres ajustables en correa metálica, sean seguros y no se deterioren a la mínima de usos. Tecnología a la última: los Casio tienen prestaciones y funciones más allá de darnos la hora o poner la alarma: tanto si eres estudiante o una persona de negocios, tu reloj se convertirá en tu agenda personal, pues hay modelos que son toda una base de datos que gestionan tus fechas, calculan operaciones y sirven de calendario, entre otras funciones que irás descifrando y que no dejarán de sorprenderte. ¿Alguien dijo smartwatch ya en los 70? Confirmamos.

los Casio tienen prestaciones y funciones más allá de darnos la hora o poner la alarma: tanto si eres estudiante o una persona de negocios, tu reloj se convertirá en tu agenda personal, pues hay modelos que son toda una base de datos que gestionan tus fechas, calculan operaciones y sirven de calendario, entre otras funciones que irás descifrando y que no dejarán de sorprenderte. ¿Alguien dijo smartwatch ya en los 70? Confirmamos. Diseños nuevos, pero que mantienen su esencia. Este es uno de los puntos clave que caracterizan a la marca y que hacen que tenga tantos seguidores en el mercado de la relojería. Ha sabido crear diseños sofisticados sin perder ese encanto, son relojes atemporales que todos, curiosamente, situamos en un punto de nuestras vidas. Eso es la magia de un reloj que solo consigue la marca nipona.

Este es uno de los puntos clave que caracterizan a la marca y que hacen que tenga tantos seguidores en el mercado de la relojería. Ha sabido crear diseños sofisticados sin perder ese encanto, son relojes atemporales que todos, curiosamente, situamos en un punto de nuestras vidas. Eso es la magia de un reloj que solo consigue la marca nipona. Precio incomparable: dependiendo del modelo y los materiales, pero un Casio de una calidad de primera te costará entre unos 20 a 100 euros.

Como ves, los Casio son una apuesta segura por una joya que nunca pasará de moda; un equipo completo, atractivo, funcional y un compañero de ruta por su durabilidad.