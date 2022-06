Nativos, inmigrantes, invadidos, integrados… digitales

Los estudiosos del fenómeno de Internet –más de uno y una consideran que las redes son “el quinto poder”; hasta ya se habla de la imagen como el sexto– acuñaron, ya hace unos añitos, los conceptos “nativos digitales” e “inmigrantes digitales”. Los jóvenes que provenimos del siglo pasado seríamos, en esa teoría, inmigrantes digitales, mientras que los del XXI (¿21?), esos que conocen la web desde que tienen uso de razón, serían nativos digitales. Para los curiosos, ambos términos provienen del libro Inmigrantes Digitales, de Marc Prensky (2001) –Wikipedia dixit–. Incluso, hay términos más nuevos, como residentes –para los que Internet y las redes sociales son su espacio vital– y visitantes –el resto–. Imagino que eso de la imagen como sexto poder proviene de TikTok y demás.

Vuelvo a lo de nativos e inmigrantes. En primer lugar, para ser inmigrante o emigrante tiene que haber una voluntad, y a los que nos tocó este cambio tan impresionante, pues eso, nos tocó; no emigramos a él, tal vez será más preciso hablar de “invadidos digitales” –si lo digital ocurre a pesar de nosotros o contra nuestra voluntad–.

En lo personal, por aquello de que nos adaptamos a casi todo –eso de “resiliencia” que tanto gusta hoy, como lo del coaching y demás “religiones” new age–, me gusta más pensar que soy un “integrado digital”, parafraseando a Umberto Eco. Y claro, siguiendo con el eco de don Umberto, los nativos a lo mejor tienen algo de apocalípticos, no por pesimistas sino porque parecen negar –o "cancelar"– todo lo que no sea su realidad.

Como filólogo, además, me cayó en gracia la idea de los nativos y me recordó la enseñanza de idiomas. Un nativo te puede transmitir una maravillosa pronunciación, pero como no sepa enseñar, como no tenga formación didáctica, te va a enseñar no el idioma, sino "su" idioma, con sus vicios –que seguro los tendrá, porque todos los tenemos– y virtudes, que alguna habrá, por supuesto.

O sea, que si quien me tiene que explicar la realidad de lo que está pasando es un nativo digital, no va a ser un maestro sino un sacerdote, ni siquiera un profeta. O sea, un militante, no un crítico.

El peligro de esto, real, es que un nativo digital acrítico que desconozca que existen –¿existieron?– la Espasa Calpe, la Británica o similares– pensará que Wikipedia es una enciclopedia más, como las anteriores; que el compendio de la sabiduría es Google; que Twitter es la mejor manera de informarse y debatir. Y que TikTok enseña y entretiene, como El libro gordo de Petete.

Nada (tan) nuevo bajo el sol.

