Lo que debes saber sobre el soporte del móvil para el coche para evitar ser multado

La nueva Ley de Tráfico se ha propuesto reducir los riesgos al volante penalizando más el uso del teléfono móvil, aunque simplemente lo lleves sujeto entre las manos. Podemos colocarlo en un soporte móvil, pero sólo para ver la información de la pantalla.

Tal y como subrayan desde RACE, el móvil puede suponer una grave distracción al conducir, y de hecho, desde 2016 la primera causa de los accidentes mortales son las distracciones, muchas de ellas por el uso incorrecto del móvil.

El riesgo de utilizar el móvil mientras conduces

RACE analiza un caso real de la DGT. Un hombre va conduciendo su coche por una carretera mientras sujeta su móvil con las dos manos (no tiene ningún tipo de soporte para el móvil) y va escribiendo. Su velocidad no baja de 80 km/h y durante más de 45 segundos lo está grabando un helicóptero Pegasus de la DGT.

Este hombre no es consciente de que ha dejado de prestar atención a la vía durante más de un kilómetro y que, en caso de accidente a esa velocidad, el choque sería como tirarse desde un edificio de 26 metros de altura o, lo que es lo mismo, desde un séptimo piso.

Tener el móvil en la mano mientras se conduce, con la nueva Ley de Tráfico puede acarrera una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos. Por su parte, manipular un teléfono móvil desde un soporte (no directamente sobre las manos) implica la retirada de 3 puntos y una sanción económica de 200 euros.

Podemos utilizar un soporte móvil, pero tal y como se ha señalado anteriormente, mientras estamos conduciendo no podemos tocar el teléfono, incluso cuando estemos parado en un semáforo en rojo, ni tampoco manipularlo aunque esté en un soporte móvil. Eso sí, cuidado con el lugar donde colocamos el soporte móvil, porque si resta visibilidad también puede implicar una multa.

Por ejemplo, hay algunos soportes que se utilizan con una ventosa en el cristal o se cuelgan del retrovisor. Estos no son válidos si los colocamos en mitad del parabrisas y limitan la visibilidad durante la conducción (hay que colocarlos en una zona que no impida ver los demás vehículos de la vía). En el caso de que un agente nos pare, será quien valore si el soporte quita o no la visión. En caso afirmativo, basándose en el incumplimiento del artículo 19 del Reglamento General de Circulación, la multa sería de 100 euros.

Los soportes de móvil que se ubican por debajo de la línea de visión del parabrisas y que se sujetan con unos imanes o directamente van anclados a las rejillas de ventilación son los más aconsejables porque restan menos visibilidad.