La denuncia viral del ganadero José Alberto Martín sobre los saneamientos

"Hoy hemos tenido el segundo saneamiento. En el primero, hace dos meses, marcaron dos vacas que tuvieron que ir al matadero y el resultado que ha llegado en estos días dice que estaban sanas. Dos vacas sanas al matadero. Esta mañana me han marcado tres vacas que en quince días tienen que ir al matadero y que probablemente estén sanas. Normalmente todas las vacas que están marcando están sanas". Así comienza la denuncia que el ganadero José Alberto Martín ha hecho en sus redes sociales y que se ha convertido en viral al criticar los actuales protocolos de saneamiento llevados a cabo por la Junta de Castilla y León.

"Estos son los protocolos que tiene la Junta de Castilla y León desde hace años y que tanto se han autoalabado de ser la solución de un problema que llevamos más de cuarenta años y no solucionan nada. Solo matar y matar vacas sanas y arruinar a los ganaderos, que somos los mas perjudicados. Y más en estos momentos de máxima crisis", apunta el afectado.

"Espero que la Junta tome cartas en el asunto y hagan cambios como han anunciado si no quieren terminar de arruinar a la ganadería. No se puede tener una granja de vacas de leche cerrada sin poder producir o bajando la producción. Y sin poder dar solución al problema de sacar terneros. No somos los culpables de estas enfermedades ni de los protocolos que no funcionan. Somos los primeros interesados en tener animales sanos por qué convivimos con ellos", concluye José Alberto Martín.

Vídeo completo

https://www.facebook.com/1849786756/videos/1070660430206078/