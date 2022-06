De la Nava y su renovación en Unionistas: "Considero esto mi casa. Voy a estar un año más defendiendo los colores de mi equipo"

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha contado cómo está tras su renovación en una entrevista -la primera tras ampliar su vínculo- con SALAMANCArtv AL DÍA. Además, el delantero ha hablado de diversos temas de interés de cara a la temporada 2022/2023.

Renovación: "Estoy muy contento. Considero esto mi casa y siempre lo he dicho. Voy a estar un año más defendiendo los colores de mi equipo. Es un orgullo y ojalá salga una buena temporada".

Se aceleraron las conversaciones: "Los días que estuvo Toni centrado en el entrenador nos dejó a los jugadores un poco más tranquilos, pero luego ya hablamos de seguido y nos pusimos de acuerdo. Entre el fin de semana y el lunes lo dejamos finiquitado. He firmado por un año".

Sexta temporada en el club: "No sabría con que quedarme de todo. Hemos cumplido los objetivos cada año y vivido momentos espectaculares. No me lo imaginaba porque venía de estar en varios clubes. Estos seis años me hacen sentirme muy querido".

Proyecto: "Quería ver cómo iba a ser la idea del club con el entrenador, los avances en el campo y ellos sabían de sobra que me quería quedar. Todos hemos puesto de nuestra parte. No tenía prisa en firmar. De Miguel lo hizo el primero y por eso no lo fui yo. Nunca ha habido problemas con Unionistas".

Casañ: "He hablado cuatro o cinco veces con él y me han dicho cosas buenas algunos amigos míos. Viene con ganas y ahora nos conoceremos en persona. Nos va a meter caña".

Plantilla: "Es importante tener un bloque. Le doy mucha importancia y ojalá renueven la mayor parte del año pasado. Confío en ello. Mario Gómez ya conoce el club y es una gran pieza".

Reina Sofía: "Tengo muchas ganas de jugar en él. Es una parte muy importante por la que muchos jugadores vendrán. Parece que el campo va viento en popa por las fotos que he visto".

Objetivo: "La permanencia. Tenemos un presupuesto de los más bajos, pero no vamos a renunciar a nada porque todo es posible".

El gol: "Ojalá me salgan mejor las cosas. Nunca he sido un goleador, pero este año ha costado más de la cuenta. Voy a trabajar para ello".