Un vecino denuncia el robo de gasolina de su vehículo en la calle Carlos III

Un vecino ha querido denunciar a través de este medio de comunicación la sustracción de gasolina de su vehículo durante esta madrugada.

"Está mañana cuando he ido a coger el coche me he encontrado con el vacío. Hace unos días me encontré el depósito con la trampilla abierta. El coche estaba en el Carlos III, no sé si habrán sacado gasoil a más coches", ha denunciado este vecino, quien pide a su vez a los demás vecinos que estén alerta.