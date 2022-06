Trucos para saber si una joya es de oro

Cuando compramos una joya de oro siempre nos queda la duda sobre si es oro de verdad o si el vendedor nos ha engañado. Esto no ocurre entre personas que tienen un gran conocimiento sobre el oro, pero sí sobre personas que no tienen tanta experiencia ni conocimientos al respecto. Si has comprado joyas de oro y quieres saber si es de oro de verdad o no existen algunos trucos caseros que puedes poner en práctica para averiguarlo.

Aunque lo mejor para evitar este tipo de situaciones es comprar solo en una joyería especializada, siempre puedes utilizar estos trucos caseros para comprobar si una joya es de oro o no:

Con limón

Puedes utilizar un limón para comprobar en casa si una pieza es o no de oro. Para ello corta un limón, exprime unas gotas sobre la joya sobre la que tengas dudas y límpiala utilizando una tela blanca. Si el paño blanco se pone negro, es que la pieza no es de oro. Si es oro, el paño queda limpio. Un truco sencillo que puedes aplicar en cualquier momento y de forma económica.

Con bicarbonato

Otro producto habitual en los hogares que puedes utilizar para comprobar si una joya es o no de oro es el bicarbonato. Lo recomendable es mezclarlo con un poco de limón y hacer una solución de los dos productos repitiendo la prueba del ejercicio anterior. Si el anillo o joya queda igual tras aplicar la mezcla, es que es oro de verdad. Si cambia el color o la textura, es que definitivamente no es una pieza de oro.

Con cloro

Puedes utilizar cloro con el mismo objetivo. Para ello, basta con poner unas gotas de cloro sobre una zona de la joya que desees analizar. Si en la joya se producen cambios en el color u ocurre cualquier cambio extraño, es porque no es una pieza de oro. En estos casos vas a poder comprobar cómo la pieza toma un color naranja. Si es oro no vas a percibir ningún cambio.

Con vinagre

El ácido del vinagre, al igual que el del limón, puede ayudar a descubrir si una joya es de oro o no. Para ello solo hay que poner un poco de vinagre en un vaso, introducir la joya en su interior y dejarla entre 10 y 15 minutos. A continuación, saca la joya y la aclaras con abundante agua. Si se ha producido algún tipo de cambio en la pieza, es que la joya no es de oro.

Con fuego

Solo tienes que utilizar la llama de una cerilla o un mechero y aproximarla a la joya. Si la joya solo se calienta, pero no se oscurece, es que es oro puro. Si la pieza se derrite o cambia de color es que no es una pieza de oro.

Como ves, existen diferentes trucos que puedes utilizar en tu hogar en pocos minutos y de forma sencilla para descubrir si una joya es de oro o si no lo es.