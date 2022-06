Reclaman más implicación: "Si ves a una chica en una situación dudosa, no hay que pasar de largo, puede tener al lado a un depredador que se la quiere llevar"

Ten cuidado, cuidado en los entornos de ocio, cuidado con tu copa, cuidado con estar con desconocidos, cuidado si subes a ese coche, cuidado cuando vuelvas a casa… mensajes siempre dirigidos a las víctimas, las mujeres. Mensajes que no cambian con el paso de los años, porque parece que no se avanza, más bien se dan pasos hacia atrás, en la erradicación de la violencia machista. Un problema que radica en esa estructura patriarcal que perdura en nuestra sociedad. De momento, no queda otra que las mujeres estén alerta y cuiden de sus amigas u otras mujeres, a la vez que se reclaman acciones institucionales y sociales que trabajen en la erradicación de estos delitos.

En cuanto a las agresiones sexuales por sumisión química, que han aumentado de forma considerable en la noche salmantina, el Movimiento Feminista apunta a la necesidad de que exista una mayor implicación social y de las instituciones para erradicarlas.

“Es muy importante que lo primero de todo es que se asuma como sociedad que estamos teniendo un problema muy grave con esto. Lo primero de todo es saber que hay un problema para luego empezar a plantear medidas para atajarlo”, señalan desde el Movimiento Feminista de Salamanca.

Es fundamental, añaden, que todas las instituciones también “se vuelquen y hacer que la noche sea un espacio seguro”. Se refieren tanto al Ayuntamiento como a la Universidad, así como a los hosteleros.

“Es fundamental que todo el mundo se involucre y que se ataje de algún modo este clima de impunidad”, resaltan. En este sentido, se refieren, por ejemplo, a que “tú, cuando veas a una chica en una situación dudosa, no hay que pasar de largo, hay que mirar a ver si necesita ayuda o llamar a la Policía”. Y es que los testimonios que les llegan al Movimiento Feminista, “lo que me parece más duro es que están en lugares con gente, la gente los ve, y nadie hace nada”, porque está “muy normalizado”.

Por este motivo, creen necesario “crear una cultura social de que si ves a una mujer en una situación dudosa, hay que llamar a la Policía, hay que dar la voz de alarma de alguna forma para evitar” una agresión, porque “esa mujer puede no estar borracha, puede haber sido drogada y tener al lado a un depredador que se la quiere llevar”. Por eso, “es importante que todos lo evitemos”.

Y el Ayuntamiento de Salamanca, añaden, tendrá que hacer su parte con campañas de sensibilización, de formación, con los puntos violetas… y “más ahora que se acercan las fiestas de septiembre, que van a ser como las fiestas grandes que vamos a tener después de dos años de pandemia”.

En este momento, comentan, en Salamanca hay menos gente, porque los estudiantes se han ido todos, pero en septiembre “vuelve a empezar el curso con un ocio nocturno fuerte, vuelve a empezar la fiesta, y si esto sigue ocurriendo, va a ser un curso terrible”.