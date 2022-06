Se abre la veda

Con la que está cayendo en el mundo de ganaderos, agricultores y cazadores, resulta arriesgado meterse en la boca del lobo –nunca mejor dicho. Adelanto que, a pesar de mi familiaridad con las armas, mis conocimientos cinegéticos son muy elementales, pero sí suficientes para saber cuándo es época de veda y cuándo no, o para poder distinguir entre cazar a tenazón, a la espera o a rececho. Y muy poco más. No obstante, viendo cine y televisión se aprende que en el reino animal se practica la ley inexorable de que, el que no quiere morir de inanición, debe aprovechar al máximo la sorpresa y el momento de mayor debilidad de la presa.

Pues bien, desde la noche del 19-J, la izquierda ha dado vía libre a la caza a rececho del político de derechas descuidado, o en apuros. La debacle sufrida en Andalucía por todos los partidos que se sientan en el consejo de ministros ha sido el resorte que ha despertado a los agitprop de Moncloa para tocar a rebato. Al precio que sea, hay que salvar al soldado Sánchez. La primera víctima de la montería, que pasaba por allí, ha sido el gobierno de Castilla y León. La provincia de Zamora ha sufrido el mayor incendio forestal de los conocidos en España. Las altas temperaturas y la naturaleza de la vegetación, unidas al fuerte y cambiante viento, han sido suficientes para desolar buena parte de la Sierra de la Culebra. Se podrá discutir la forma de hacer frente al siniestro, pero habrá de reconocer que, en esas circunstancias, la naturaleza siempre tiene las de ganar. Coincidieron varios fuegos al mismo tiempo y los medios contra incendios, tanto autonómicos como estatales, tienen unos límites.

Las grandes inundaciones, los terremotos o las erupciones volcánicas, por ejemplo, son fenómenos que ni se pueden prever ni se pueden vencer. A la vista de lo sucedido en incendios similares, hay que reconocer que, más de una vez, las condiciones climáticas resultaron decisivas para la extinción. Es muy sospechoso que sea esta la primera vez que se exigen responsabilidades sólo al gobierno autonómico con la disculpa de no haber empleado a tiempo los medios de que disponía –cosa que no es cierta- y, sin embargo, no hacerlo muy pocos días antes y después con otros gobiernos de distinto color. Si la ciudad de Lorca no fue responsable del terremoto que causó tantas víctimas y daños, y la isla de La Palma no tuvo la culpa de la erupción del volcán Cumbre Vieja ¿sería justo exigir responsabilidades a sus respectivos gobiernos? Murcianos y palmeños tampoco culparon al gobierno central. Lo que sí pidieron –con toda la razón- fue ayuda estatal que paliara su desgracia, aunque obtuvieron más promesas que ayudas. Sánchez hizo varios viajes a La Palma y, después de nueve meses, aún están esperando lo que se les prometió. En la visita efectuada a la Sierra de la Culebra, Sánchez ha tenido que escuchar más de un reproche y, en un rasgo de magnanimidad, ha ofrecido ¡dos millones! de euros. ¿Habría sido tan “espléndido” en Cataluña?

Si este incendio hubiera afectado a territorios gobernados por el sanchismo, no digo que no habría protestas, lo que digo es que no estarían dirigidas y organizadas. Supongo que las autonomías gobernadas por la derecha habrán tomado buena nota para que, si tienen la desgracia de sufrir un incendio, aseguren antes la favorable ayuda de periodistas y sindicalistas que la de los servicios contra incendios, porque, de lo contrario, recibirán el correspondiente chaparrón de críticas y manifestaciones, sea cual sea la eficacia de los servicios prestados por los profesionales.

Hasta qué nivel de preocupación habrá llegado Sánchez para adoptar las medidas que menospreció hace muy pocos días a Feijóo. Sabe que, por desgracia, no van a solucionar el problema de la luz, como tampoco lo han solucionado los desbordados céntimos de los combustibles. La inflación está segando la hierba bajo sus pies y se esfuerza improvisando parches para neutralizar la oleada de pinchazos.

Resta año y medio de legislatura y sobre este castillo de naipes soplan dos corrientes de aire cada vez más fuertes: de un lado, la gran mayoría de españoles ya se ha convencido de que Sánchez siempre miente y cada vez hundirá más a España; y del opuesto, sus socios de gobierno y legislatura, que conocen su ambición, están sosteniendo el edificio que amenaza ruina para que, en esos meses, no acabe desplomándose antes de haberle sacado el último euro y la última prebenda.

Mientras llega ese día, si Sánchez no entra en razón –que no lo hará-, España puede perder el tren de la prosperidad que tanto esfuerzo nos ha costado. De puertas para adentro, ante el negro horizonte y la nula eficacia de este gobierno, ya se anuncia un rosario de huelgas y manifestaciones que nada bueno pueden acarrear. Es la otra cola para aprovechar las “rebajas Sánchez”, y ya no se esconden ni sus compañeros de viaje. De momento, ante los nubarrones que se avecinan, todo apunta a que el CGPJ, el TC, el INE, el Indra, y muchos de los organismos supuestamente independientes, dejarán de serlo, como ha sucedido con el CNI.

De puertas para fuera, el panorama no es menos amenazante. La extraña política exterior aplicada a nuestros vecinos del norte de África nos ha convertido en la nación que peor parada sale con esta crisis energética. Sánchez se ha puesto el “chambrón” de tratante y pretende vendernos la burra de que somos uno de los países que paga la luz más barata, que nuestra presión fiscal es de las más bajas, que no sufriremos problemas de desabastecimiento, que después de verano cambiarán las cosas –es verdad, porque estarán peor- y que basta con que todos le digamos: ¡Sí, bwana! Todo eso ya no le vale. Dentro de casa, quedan ignorantes y palmeros que le seguirán la corriente, pero en el exterior también han acabado conociéndole. Ha creído que podía dar gato por liebre en los organismos donde le han acogido, sin darse cuenta que son más listos que él. En Bruselas ya no le pasan ni una y los famosos fondos que iban a convertirlo en el nuevo rey Midas están llegando con cuentagotas. O cambia de táctica, o van a recortarle –mejor dicho, recortarnos- el maletín.

A la rocambolesca operación “Hackeo Ibérico”, donde ha quedado de manifiesto la débil seguridad de nuestro gobierno, debemos añadir las bravatas de algunos de sus miembros que se muestran dispuestos a manifestarse contra la Cumbre de la OTAN. Si con sus planteamientos están dispuestos a seguir calentando los sillones del Consejo de Ministros sin dimitir, es porque anteponen sus nóminas a sus ideales. Como eso también lo saben los españoles, aguantaremos sus patochadas, sabedores de que en próximas elecciones van a caber todos en un taxi.