Fútbol: Fichajes con órdagos pero sin dinero

El ejemplo manifiesto lo está ofreciendo el Barcelona. Un equipo que, al 30 de junio, se debate sobre la necesidad de no presentar pérdidas durante tres años seguidos. De lo contrario, las consecuencias serían trágicas para el Club pues se vería abocado a nuevas elecciones.

La cuestión siguiente es que, antes de comprar jugadores, debe vender para hacer caja y esta tarea no les resulta fácil porque no obtienen el dinero que deseasen. Por otra parte, hay jugadores que no quieren marcharse porque en su mayoría tendrían que renunciar a cantidades importantes negociadas en su día. Además, estos jugadores no ofrecen, a criterio del entrenador Xavi, un rendimiento mínimo. Con lo que la Directiva se debate entre el cambio de cromos o no dar gusto pleno a su entrenador.

Son órdagos en esta partida de mus que, a diario, observamos que muchas veces los clubes van de farol tanto para dar gusto a sus "esperanzados" seguidores, además de tener prendidos a prensa y entrenador en unas ilusiones de difícil cumplimiento.

Mientras tanto, nadie se da por aludido respecto a las deudas acumuladas y la ruina generada. De hecho, el gran público sigue "exigiendo" los mejores y más caros fichajes, pase lo que pase, y sean las que sean las diversas circunstancias que lo impiden.

Generadores de ese desastre, el ex presidente Bartomeu y su directiva, así así como jugadores tan protegidos como fue el caso de Messi, se pasea con aureola de ganador por Europa, nadie los responsabiliza hasta la fecha.

Esta partida de "mus" hasta cuando durará? Quien vigilará que la próxima "burbuja" no se atiborre? Porque, recapacitemos, quien permitió este fracaso anterior durante años, compitiendo con medios extraordinarios como ahora mismo práctica el Paris Saint Germain o Manchester City?