Estás a tiempo de ver en el Liceo el estreno del documental 'Bajo el Silencio'

Esta tarde se proyectará en el Teatro Liceo el documental "Bajo el Silencio" como conmemoración al Día de las Víctimas del Terrorismo, que toma la fecha del primer atentado con víctimas mortales de ETA. Será a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El director del filme, Iñaki Arteta, ha señalado en la rueda de prensa de presentación del evento que en este trabajo adopta un punto de vista diferente: “En esta película más que centrarme en las víctimas he ido al otro lado para acercarme a las declaraciones de los perpetradores, en los entrevistados no hemos encontrado arrepentimiento", ya que los terroristas arrepentidos no han querido participar en este trabajo.

Por su parte, el alcalde de Salamanca , Carlos García Carbayo, haciendo honor al nombre de la producción, señala que "desde el Ayuntamiento queremos colaborar para que el sufrimiento de estas personas no caiga en el olvido ni en el silencio".