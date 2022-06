Mario García Romo también toca el cielo y se proclama campeón de España en 1.500

Salamanca ha vivido un fin de semana repleto de éxitos en el Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre. Tras el primer puesto de Álvaro de Arriba en el 800, otro charro como Mario García Romo ha repetido la gesta en el 1.500, por lo que ambos se han colgado la medalla de oro en Nerja (Málaga). Sin duda se ha tratado de dos hazañas para la historia.

Además, el hito del joven español, que ya ha triunfado en la NCAA de EEUU, ha sido delante de atletas como Katir, Mechaal o Fontes. Entre tanto, el corredor ha firmado su mejor marca personal al parar el crono 3:35:53, consiguiendo así la mínima europea para Múnich.

Por último, después de percatarse de lo vivido, Mario García Romo ha asegurado que "soñaba con ello, pero no me lo esperaba. Es el resultado de mucho trabajo. Lo he visto y he dicho 'esto es mío'".