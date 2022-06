¿Por qué se protesta ahora?

Si no he entendido mal, el incendio de la Sierra de la Culebra es consecuencia del recorte de medios “públicos” para combatir los incendios. Entrecomillo esa palabra pues lo habitual es contratar bastantes empresas privadas. Hace menos de un año hubo otro en la abulense Sierra de la Paramera donde ese factor tampoco parece ajeno. Aunque probablemente lo haya malinterpretado, como le ha pasado al neofranquista vicepresidente sin función (pero cobrando) en la Junta con más asesores de la historia. Por cierto, suelen decir que los incendios se apagan en invierno, y ahí también parecen haber escasez presupuestaria.

Un mantra clásico de la derecha neoliberal gobernante es recortar impuestos, construir administraciones con pocos recursos y servicios públicos. Luego hay déficits y deudas considerables, aparte de no beneficiar a la mayoría, pero ese es otro tema. En nuestra región vemos los magníficos resultados, el empeño de la gente en marcharse solo es un impulso prolongado de conocer mundo. 10.000 el último año. Por ello apenas entiendo las reacciones de cabreo ante las consecuencias del incendio. Al igual que las continuas protestas sobre el estado de la Sanidad, como la reciente Marea Blanca salmantina. O la de trabajadores de una empresa galletera en peligro, al no ser de interés para el Consejero de Empleo experto en capitalismo.

Al fin y al cabo, la verdadera manifestación se produjo el pasado 13 de febrero votando. Más o menos claros, los partidos políticos presentaban programas electorales (o mera declaración de intenciones en algún caso) nada complicados de entender. Y volvió a salir la apuesta neoliberal de reducir servicios públicos (preferentemente privatizados) que ayudan mucho a fomentar la desigualdad y la despoblación por aquí. Las recetas del ininterrumpido gobierno “popular” desde 1987. Si los votantes les dan siempre su aquiescencia, claramente lo hacen muy bien pues sólo aplican las políticas prometidas. En definitiva, después de tanto tiempo si alguien se engaña es problema suyo.

Desde luego no pretendo negar la posibilidad de protesta ciudadana, sólo faltaría quedarnos sin ello. Es más bien un desahogo sobre una realidad en continuo bucle. Desconozco el motivo por el que los residentes de esta tierra prefieren no contemplar el futuro de sus hijos y nietos en ella. Entonces, quizás lo de protestar está de más. Desde luego así no cambian el mundo, pero ¿quieren eso?. Para resolver la nueva crisis económica en ciernes, otro fruto del neoliberalalismo, todo apunta a confiar en quienes tanto tienen que ver ideológicamente con su origen. Las consecuencias de la resolución de la crisis de 2008 no parecen globalmente muy positivas para todos ni el país salió bien, pero ¿recuerdan lo de tropezar en la misma piedra?