'Linfoma LCM con amor y humor', el libro de Antonio Matilla en el que relata su experiencia con la enfermedad

En 'Linfoma LCM con amor y humor', su autor, el sacerdote diocesano y deán de la Catedral, Antonio Matilla, comparte su experiencia como enfermo de cáncer durante los últimos ocho años. En la actualidad, su enfermedad está en remisión, pero a lo largo de las 119 páginas del libro relata su particular cuaderno de bitácora de todo este proceso.

“En el libro hablo de la aceptación y superación, con la idea de que otros puedan vivirlo con tranquilidad, con esperanza”, apunta. Comenzó a escribirlo en unos ejercicios espirituales, “donde aproveché los ratos libres para ir captando los momentos principales de la enfermedad, los más difíciles y afectivos, y sobre todo, el agradecimiento hacia el sistema de salud, al Servicio de Hematología de Salamanca”.

También tuvo en mente a los feligreses que han rezado por él, “a la familia, los amigos, que han estado todos pendientes, y yo no he intentado no ocultar la enfermedad, sino luz y taquígrafos, y que salga por donde Dios quiera, y ha querido que saliera bien, así que por eso le doy las gracias”.

La importancia de la aceptación

Antonio Matilla asegura que cuando le dan a uno la buena noticia de que tiene un cáncer y además es grave, “es muy importante aceptarlo”. Algo que recoge en el libro, donde apunta que la aceptación de sí mismo y de la situación de debilidad y enfermedad, “es algo fundamental”, y en su caso, lo ha vivido como una segunda oportunidad, “como una experiencia sustancial de perdón, porque Dios me ama tal como soy”.

Y como también recoge en el libro y quiere recordar, en este proceso, “no se trata de caer en la pura pasividad, sino al contrario, trabajar en equipo, con Dios, con los médicos, con mi familia, amigos y feligreses que me aprecian y oran por mí, trabajar en equipo también conmigo mismo, con mi yo interior, el sagrario de mi dignidad, que está llamado a salir de esta, sea cual sea la salida”.

El libro se divide en 20 capítulos, con artículos cortos, con la introducción del director del servicio de Pastoral de la Salud, Fernando García; el prólogo de su hematóloga, la doctora Belén Vidriales, y el epílogo, del vicario de Pastoral, Policarpo Díaz. La especialista apunta en sus palabras que el libro de su paciente se trata de un relato de experiencias desde el punto de vista del amor, el de Dios y el de su familia y allegados, y del humor, para relativizar un tema tan importante y un proceso terapéutico tan pesado.

La recuperación

Matilla quiere dejar claro con este libro que aunque a uno le digan que tiene cáncer, “no significa que se ha muerto, sino que empieza un trabajo de recuperación, que hay que hacerlo con moderación, y sobre todo, cumpliendo los protocolos médicos”. Esta publicación también quiere ser un agradecimiento a todas las personas que le han ayudado, “empezando por el servicio de Hematología del hospital de Salamanca, que es puntero”.

Desde su experiencia, este sacerdote recomienda que el enfermo tenga confianza, sobre todo, en la ciencia y en los médicos, “la disciplina y los protocolos son fundamentales para salir adelante”, y en todo caso, como también señala, “vivir con dignidad, porque un enfermo no deja de ser una persona humana”. Desde el punto de vista cristiano, “es un preferido de Dios, y así lo muestra Jesús en el evangelio“.

El objetivo del libro, según subraya, es intentar ayudar a los demás, y a mayores, ha querido que las ventas tengan un carácter solidario. “Quiero destinar los beneficios para ayudar, por un lado, a las asociaciones Pyfano, y a Ascol, que ayudan a los enfermos de cáncer”. Asimismo, otro porcentaje se destinará a la restauración de unas andas procesionales eucarísticas de la iglesia de San Martín. “Son una joya de la platería salmantina, de principios del siglo XVIII que estaban en un trastero, y que necesitan una restauración muy importante”. El presupuesto de la restauración es de 7.245 euros.

Un donativo de 10 euros

Del libro se han editado 400 ejemplares, que se pueden adquirir por un donativo de 10 euros en las sacristías de las iglesias de la Unidad Pastoral: San Julián, La Purísima y San Sebastián, y se puede ingresar en el número de cuenta: ES86 2103 2347 4200 1347 5828, con el concepto: “Donativo andas”.

La presentación del libro tuvo lugar el 21 de junio en la iglesia de San Martín, y contó con la presencia de numeroso público. En el acto, además de intervenir el autor, tomaron la palabra el director del servicio diocesano de Pastoral de la Salud, el sacerdote Fernando García, y la hematóloga, Belén Vidriales. El primero de ellos habló de la profundidad que alberga en su corazón Antonio Matilla, “después del desconcierto inicial, supo situarse perfectamente”.

Por su parte, la doctora, visiblemente emocionada, reconocía que en Antonio Matilla ha visto una forma diferente de llevar la enfermedad, “desde la fe, pero también de confianza en el progreso de la Medicina y en los nuevos medicamentos”.

Texto: Diócesis de Salamanca