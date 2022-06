Festiva tarde de toros en Hinojosa de Duero con triunfo de Damián Castaño

Se lidiaron cuatro novillos de Madrazo, bien presentados, Damián Castaño logró tres orejas y Manuel Tabernero no tuvo la tarde con la espada, lo que le privó del triunfo

Festiva tarde de toros la que tenía lugar este 25 de junio en Hinojosa de Duero con motivo de sus fiestas patronales en honor a San Juan. Se lidiaron cuatro novillos de Madrazo, bien presentados, en el festival anunciado con el matador Damián Castaño y el alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Manuel Tabernero.

El pequeño de los hermanos Castaño logró tres orejas, dos en su primero, y una en el segundo de su lote, tercero de la tarde. En el que abría plaza, Damián logró varias series de muletazos por ambos pitones aunque sin bajar la muleta demasiado, lo que no pudo hacer en su segundo, pues tras observar que el izquierdo era el peor de los dos, desechó torear al natural. En ambos estuvo bien con la espada, mejor la primera estocada.

Manuel Tabernero no tuvo el día con la espada. Estuvo bien con la muleta, mejor en el segundo, pues el primero no tragó ni un muletazo. Recibió con una larga cambiada al que cerraba plaza, bien con el capote y aseado con la muleta, incluso logró algún pase templado a un novillo que enseguida comenzó a salir de la muleta con la cara alta y sin fijeza, aunque de haber acertado con la espada hubiera logrado al menos un trofeo. Al final, Tabernero no logró tocar pelo, pero sí escuchó la ovación del público de Hinojosa por su entrega.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Hinojosa de Duero

Festival sin picadores

Ganadería: Cuatro novillos de Madrazo.

Damián Castaño: dos orejas y oreja.

Manuel Tabernero: ovación en ambos.

Tres cuarto de entrada, unas 400 personas.

Tarde festiva y con buena temperatura.