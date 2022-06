Raúl Casañ: "Tenemos un objetivo claro que es el de la salvación y luego ya miraremos otras metas"

El proyecto de Unionistas para la temporada 2022/2023 está cada vez más cerca de arrancar -de nuevo en Primera Federación-, dado que Raúl Casañ, el nuevo entrenador, ya ha sido presentado de manera oficial por parte del club. Así, el valenciano, de 45 años de edad, ha ofrecido sus primeras declaraciones a los medios locales y a los aficionados charros gracias a un acto, en la sede de Ternera Charra, en el que ha estado arropado por Toni García, el director deportivo, y Miguel Ángel Sandoval, el presidente.

Sandoval

Intro: "Estamos muy contentos de tener a Raúl con nosotros para esta temporada. Fue una alegría cuando Toni nos presentó la propuesta. Era un gran acierto".

Monterrey: "Hemos llegado a un acuerdo y todo quedará resuelto esta semana. Se ha hecho un gran esfuerzo. Todo va a buen ritmo con los vestuarios y zonas comunes".

Jugar fuera las primeras jornadas: "No queremos asustar demasiado pronto a la Federación (bromea). Ellos saben el caso en el que estamos y ya veremos cuando salga el calendario. Empezar una semana más tarde que el año pasado nos da ventaja. El sorteo es a principios de julio, la primera o segunda semana".

Filial: "No sabemos el sitio en el que va a jugar. Villoria este año no es una opción. A ver si los clubes no se niegan. Va a jugar en la capital".

Donaciones extra: "No se va a usar en la plantilla. El adelanto lo hemos pedido para el campo con los carnés y veremos qué porcentaje se puede dedicar a la primera plantilla".

Toni García

Casañ: "Gracias a Raúl por venir a este proyecto. Es el perfil de entrenador que buscábamos. En la Penya lo hizo bastante bien y luego se fue al Cornellá. Era lo que queríamos y que tenga suerte".

Renovaciones: "Están igual de lejos y de cerca. Las propuestas están hechas desde el 5 de abril o el 5 de mayo. Hablamos con los agentes o los jugadores. Se van teniendo contactos. No sé cuantos van a seguir".

Presupuesto: "Puede ser como el del año pasado".

Losada: "Le conozco desde su etapa en DH con el Rayo. Siempre ha metido goles".

De la Nava: "Tiene su oferta. Entiendo que todos miren su bien, pero deben mirar la opción de Unionistas. No he dicho que sea algo solo económico. Por ejemplo, Mario Gómez estaría encantado de volver a Salamanca. La gente valora lo que tiene cuando lo pierde. Esta es una ciudad preciosa. ¿Si yo he hablado con Mario para que venga? Es un ejemplo de lo que le pasa a muchos jugadores. Debemos esperar. No somos un club de ir a golpe de talón. Seremos el presupuesto 18 o 19 de este grupo".

Raúl Casañ

Presentación: "Agradezco que se hayan fijado en mí para poder estar aquí. Tengo muchas ganas de empezar y llevamos una semana trabajando en la plantilla. Vengo con ilusión".

Su equipo: "Unionistas ya tiene una seña de identidad y debemos seguir con ella. Intentaremos mejorar en lo que podamos con este proyecto tan ilusionante".

Club: "He llegado esta mañana y he visto el sitio en el que entrenaremos. He estado con gente del club".

Pretemporada: "Estamos en ello. Hoy iremos a ver instalaciones y a mediados de julio empezaremos. Nos quedan dos o tres cositas por ahora".

Sistema: "He tenido jugadores que son de aquí y te intentas impregnar de una exigencia máxima. Tema de sistema sí que depende de la plantilla y trataremos de hacer un fútbol con el que podamos competir".

Con balón: "Tienes que valorar todos los contextos y adaptarte. Debemos ser intensos dentro y fuera de casa. Trataremos de trabajar todo".

Grupo: "Se han cambiado los equipos del grupo y a algunos ya los conozco del año pasado. El grupo queda más fuerte".

Objetivo: "Nosotros tenemos un objetivo claro que es el de la salvación y luego ya miraremos otras metas. Creo que debemos luchar por eso".

Cuerpo técnico: "Estamos hablando con Toni todo lo del año pasado. Con Raúl Menéndez ya hay un acuerdo. Espero traer a alguien de confianza".

Plantilla: "He podido hablar con los tres y con algunos más que están cerca de renovar. Se está trabajando mucho. Pronto se verá todo. Queremos continuar con muchos futbolistas que han sido buques insignias. No hay que tener prisa y ya veremos si podemos tener cesiones para que haya 22 o alguna más".

Afición: "Es uno de los puntos fuertes de Unionistas. Es de resaltar".

Dani Mori: "Hablé con él porque es compañero y un amigo para conocer el club. Me ha hablado maravillas".

Amistosos: "Entre siete y nueve de pretemporada. Queremos competir miércoles-sábado/domingo".