La victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado domingo, no es más que pura cosmética que intenta ocultar el edificio en ruinas en el que habita esta formación política desde hace años. Es verdad que el partido conservador ha obtenido un excelente resultado electoral, pero tampoco es menos cierto que no es lo mismo ganar una confrontación electoral con un 80 % de participación que con una abstención del 42%, que es la que ha habido en Andalucía en estos comicios. Es cosmética, porque la anterior dirección del partido elegida democráticamente por elecciones primarias de los afiliados (la única vez que ha ocurrido esto en el PP nacional desde que se fundó) fue destronada utilizando los medios y las formas típicas de las organizaciones mafiosas; es decir, por decisión de “los hombres de atrás”, que ponen y quitan a su antojo. Y en esa oscura operación intervinieron las auténticas fuerzas del PP, las ocultas, esas que están al lado del poder económico y mediático, las que decidieron reformar su sede de Génova 13 con “dinero negro” y las que han concluido que marcharse de esa sede, como propuso Casado, no era lo conveniente. Una metáfora clara de lo que ha sido el PP y lo que pretende seguir siendo en el futuro; aunque para seguir siéndolo debe ser apoyado por los españoles en las urnas y antes de que éstos lo hagan, deben estar objetivamente informados, algo que no vende mucho en la sociedad actual; porque lo que triunfa es hacer campaña con informaciones falsas y malintencionadas y propuestas irrealizables. Ya se sabe, la máxima de Goebbels “una mentira contada cien veces se convierte en verdad” está más de actualidad que nunca y “calumnia, que algo queda”. Lo que triunfa son mensajes cortos, falsamente patrióticos, exaltando las emociones de odio y rechazo al disidente. Es decir, la política que está practicando Ayuso en Madrid.

Y, por supuesto que la izquierda política tiene mucha culpa también de esa elevada abstención al concurrir dividida y al no haber sabido ilusionar a la ciudadanía con propuestas de implementación de políticas públicas y de corrección de los graves desequilibrios sociales y económicos que existen en la región andaluza, donde se ubican los municipios y barrios más pobres de España: 8 de los 10 municipios más pobres y 7 de los 10 barrios más pobres, se encuentran en Andalucía. Lo mismo ocurre con el desempleo: de las 15 localidades con más paro en España, 12 se encuentran en Andalucía, encabezando Linares (Jaén), La Línea de la Concepción (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

En los barrios y municipios con menor renta y mayor desempleo es donde más abstención ha habido en las elecciones autonómicas andaluzas. Por su parte, en los barrios donde se ubican los sectores más adinerados, los terratenientes y poderosos es en los que menos abstención ha habido. En resumen, la derecha política, unida a los poderosos y señoritos, sí ha convencido a los suyos, mientras que la izquierda no lo ha hecho con los más pobres. Las consecuencias de ello se verán claramente en los próximos tiempos: menos servicios públicos y más privados, mayor desequilibrio social, más marginalidad y pobreza, menor cohesión social. Los más humildes tendrán menos médicos a los que acudir cuando estén enfermos y menos maestros a los que enviar a sus hijos para que estudien. El cóctel perfecto para que la tétrica historia de las dos Españas siga más viva que nunca y para que poetas andaluces universales como Machado y Cernuda sigan siendo tan actuales como hace 90 años.

Con este resultado se ha encumbrado al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, como modelo a seguir en el PP, en detrimento de la “lideresa” madrileña, quién desde el resultado electoral autonómico de hace un año se ha considerado a sí misma la dueña absoluta del cortijo “pepero”. La victoria del barón andaluz puede ser –yo estoy seguro que será- una amenaza real para las voraces aspiraciones de grandeza y poder que tiene Ayuso. ¿Quién resultará vencedor en esta fratricida lucha? Ojalá me equivoque, pero me temo que al final triunfará la opción madrileña, la que representa con autenticidad las esencias de la formación conservadora y que hunde sus raíces en el “Aguirrismo”, en la especulación y la corrupción, en las piezas de la Gürtel, de Correa, López Viejo, Jesús Sepúlveda o las irregularidades del ayuntamiento de Boadilla del Monte a cambio de “mordidas”, en el caso Púnica con Ignacio González –que no olvidemos fue presidente de la Comunidad- o de Francisco Granados o en el caso Lezo con el saqueo del canal de Isabel II y un sinfín de tramas investigadas y por investigar. Y, recordemos, que en ese caldo de cultivo se formó políticamente la señora Ayuso, esa que miente más que vale y que proclama a voces en la Asamblea de Madrid que, ni hay, ni ha habido nunca corrupción en la región madrileña (¿?).

Pero bueno, estas vicisitudes, que en cualquier sociedad democrática seria y avanzada provocaría una reacción de castigo de la ciudadanía en la elección de sus representantes políticos, parece que aquí no, sino que les da alas. Una prueba más de ello han sido también las elecciones en Castilla y León. Los gobernantes que salieron elegidos de esos comicios de hace tan solo cuatro meses, presididos por el señor Mañueco y vice presididos por el señor Gallardo, de Vox, han sido incapaces en dirigir los operativos de extinción de incendios y, como consecuencia de ello, una reserva natural de excepcional belleza e importancia como es la Sierra de la Culebra, en Zamora, ha desaparecido, al haberse quemado más de 30 mil hectáreas, el mayor incendio sufrido en España en lo que va de siglo. Mañueco y compañía se han propuesto acabar con la España vaciada, sí; no mintieron en campaña electoral; la han convertido en la España calcinada.