María del Monte sale del armario y presenta a su pareja

María del Monte se ha convertido en tendencia en las últimas horas. La tonadillera ha acabado con las especulaciones que rodeaban a su vida privada y aprovechando su pregón como madrina del Orgullo Gay en Sevilla ha hablado como nunca de su orientación sexual y ha presentado públicamente a su pareja desde hace 23 años, la jefa de sociedad de Canal Sur Inmaculada Casal.

"¿Qué pensáis, como he dicho en alguna ocasión, que yo soy un robot. ¿Qué yo no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años, y simple y llanamente es mía y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía" comenzaba una eufórica María, dejando claro que a pesar de su discreción "jamás en mi vida me he escondido de nadie y no lo voy hacer por nadie, nunca. Qué me voy a esconder yo de eso, ¿soy una loca, una inconsciente?".

"Quiero que sepáis que soy una más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo y por supuesto mi pareja esta noche está aquí" continuaba, invitando tímidamente a Inmaculada a unirse a ella en esta inesperada salida del armario por todo lo alto: "Empecé hablando de libertad y voy a empezar respetando su libertad, si quiere subir que suba y si no va a cambiar el significando para mí".