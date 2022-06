En ocho de cada diez atropellos en Salamanca el conductor es el responsable

En la mayoría de los casos, el atropello se produjo por no respetar el paso de peatones, tal y como refleja la Memoria de la Policía Local.

En 8 de cada diez atropellos que se producen en Salamanca capital el responsable es el conductor del vehículo. Así se desprende de la Memoria de la Policía Local que cifra en 53 los atropellos registrados durante 2021, con un notable descenso, del 24,2%, con respecto al año anterior. Las personas atropelladas fueron 56.

Del total de personas atropelladas, 44 resultaron heridas leves, el 78,5% del total, mientras que una resultó ilesa y 11 graves; no se registró ningún fallecido.

En los casos en los que el conductor fue el responsable, en la mayoría fue por no respetar el paso de peatones (28), por circulación inadecuada (6), por no respetar la prioridad (4) y por no respetar el semáforo (4).

Por su parte, el peatón fue el responsable en algo más del 20% de los atropellos (4 no respeta semáforo, 7 irrumpe en calzada).

Los vehículos implicados en los atropellos fueron 1 bicicleta, 3 VMP, 3 motocicletas, 6 furgonetas y 40 turismos.

El tramo horario con más atropellos

El tramo horario en el que se produjeron más atropellos durante el pasado año fue de 12:00 a 15:00 (25% de las personas atropelladas) y de 18:00 a 21:00 horas (25% de las personas atropelladas) Del total de las personas atropelladas 34 fueron mujeres y 22 hombres.

Por edad , la franja más afectada fue la de las personas de entre 61 y 70 años (21%) y entre 71 y 80 (15%), seguidas por las de entre 11 y 20 años (11%), entre 21 y 30 (11%) y entre 81 y 90 años (6%).

Por meses , febrero fue el mes de 2021 con menos atropellos, 1 en total (el año anterior fue el que más con 12); seguido de septiembre (3). Por el contrario, los meses con más atropellos fueron marzo y noviembre (6), abril y octubre (5).