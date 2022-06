Diego Benito y su renovación en el Salamanca UDS: "El club haría un esfuerzo en mí y yo también tengo que hacerlo para poder quedarme"

El Salamanca UDS sigue a la espera de poder anunciar fichajes o renovaciones y uno de los nombres con más peso que hay sobre la mesa es el de Diego Benito, que se encuentra a la espera de decidir su futuro al contar con el interés de más clubes que el charro. Así, el Real Avilés, del que forman parte dos viejos conocidos como Astu y Natalia González, o la lejana Asia son los contrincantes de Ángel Lozano y María Hernández.

Situación con el club: "Sigo en contacto con ellos, pero todavía no hay nada claro. Me encuentro a la espera, aunque lógicamente no estoy parado".

Plazo para esperar: "Tengo unos principios y me gusta escuchar a la gente que me ha tratado bien. No soy de escupir en el plato que me ha dado de comer, pero sí que hay tiempos y tiempos. No puedo esperar mucho por el bien de mi familia y el mío".

Avilés y Asia, opciones: "Están cercanas, pero con el Salamanca también estoy en contacto en este mercado de verano. Me mantengo a la expectativa de qué puede pasar en el club y lo que me van a ofrecer realmente. Lo pensaré y meditaré".

Qué necesita que le ofrezcan como proyecto: "La estabilidad que un futbolista quiere en cualquier lugar. Cobrar al día, dejar trabajar a los profesionales y poco a poco ir mejorando como club en todas esas facetas. Creo que se está por la labor y me interesa escuchar la propuesta".

Tercera RFEF: "El club haría un esfuerzo en mí y yo también tengo que hacerlo para poder quedarme. Dejaría de lado otras opciones más atractivas al jugar en una categoría superior e igual también un mejor sueldo. Quiero decidir lo mejor para mí y la familia".

Cree que se queda: "No puedo decir que me voy a quedar porque no tengo una propuesta firme. Los dos tenemos la intención de que pueda pasar, aunque hoy está un poco alejado porque hay dudas en el club. Se tienen que poner en orden una serie de cosas. Habría que hacer un esfuerzo por ambas partes porque tengo ofertas de superior categoría".

Renovar a varios compañeros: "Es fundamental. Pese al descenso, la segunda vuelta es positiva junto con el míster. Como bloque nos hemos hecho fuertes y había buena sintonía en el vestuario. Sería mejor para todos tener continuidad con el último tramo del camino con gente implicada y que quiere ascender al Salamanca".

Ofrece poco dinero el Salamanca: "No sé lo que está ofreciendo. El club me ha contactado y hablamos casi todas las semanas para tantear mi situación, pero desconozco los sueldos que van a pagar. Pienso que harán las cosas bien, aunque sin volverse locos".

Cobrar lo pendiente: "Hay semanas complicadas porque tu contrato está firmado. Ya no hablo de fútbol, sino de la vida en general. Sé que el club siempre paga y en esto tiendo la mano. Es algo que sucede en más sitios y lo mismo es un problema de la Liga. No es solo en el Salamanca. Aquí se ha pagado hasta el último centavo y ya se me avisó de esto, y decidí aceptar igualmente... pero hay que cambiar cosas".