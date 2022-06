Salva de la Cruz, tras su renovación en Unionistas: "Me gustaría volver a ver a algunos de mis compañeros del año pasado"

Salva de la Cruz ha renovado recientemente con Unionistas. Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA se ha puesto en contacto con él para realizar una entrevista en la que ha hablado de diferentes temas de interés, destacando especialmente su continuidad en el conjunto charro.

Renovación: "Estoy muy contento. Siempre que me han preguntado por la renovación he comentado que había muchos factores que tener en cuenta. Mi familia está muy feliz en Salamanca y yo también. Disfruto en el campo y con la afición".

Cómo le convence Toni: "Cuando una persona te insiste en que continúes es porque te aprecia. Había interés en mí. Estar en un sitio en el que están contentos contigo es algo importante. Te hace sentir valorado en el día a día de tu trabajo".

Más ofertas este mercado: "He tenido algo más y tuve que tomar una decisión. No solo debo mirar lo económico y deportivo, sino también a mi familia. Unionistas me da estabilidad y he querido continuar".

Contrato de un año o más: "Ha sido firmado por una temporada y ya se volvería a renegociar en caso de querer que fuera más. En principio solo es un año".

Raúl Casañ: "Me llamó por teléfono hace unos días. Vi un míster muy cercano y ha sido futbolista, que eso será bueno. Me han hablado bien a nivel personal de él y en el campo se ve que es un entrenador exigente. Pide intensidad a sus futbolistas y eso me gusta. Espero que nos ayude a conducir el barco a lo más alto si se puede".

Plantilla: "Creo en el buen hacer de Toni. El mercado está muy parado y no hay grandes movimientos en los clubes. Me gustaría volver a ver a algunos de mis compañeros del año pasado porque creo que mantener a varios futbolistas importantes hace todo más fácil. Lo que traiga Toni será bienvenido. Salimos a ganar cada día y todos deben sentirse como en casa".

Objetivo: "Está claro que sabemos que nuestro club no puede luchar contra algunos a nivel económico. Hay futbolistas que despuntan y eso se nota en la categoría. Venimos de dos grandes campañas y tenemos otras cosas que el resto igual no. Somos gente con ilusión y la afición apoya mucho, que no todo el mundo lo tiene".

Grupo: "Lo que yo quería era viajar lo menos posible (ríe). Nos vamos a ir por toda España. Nos ha tocado el grupo más complicado de los dos, pero el año pasado ganamos a rivales superiores como el Dépor. Respeto hay que tener a todos".

Reina Sofía con su césped natural: "No es lo que me ha hecho decidirme, pero ayuda. Oler el césped natural es el fútbol. Para mis caderas es positivo también (bromea). Ha sido una decisión brusca por parte de la Federación. Sirve para profesionalizar la competición con campos que están más o menos en las mismas condiciones".

Afición: "Les pido que sigan siendo como en todo este tiempo. Necesitamos su ayuda para dar guerra. Les doy las gracias por el cariño que me han dado. Espero responder de la mejor manera posible bajo palos, que por trabajo y esfuerzo no va a ser".