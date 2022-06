El salmantino Javi H seguirá disfrutando del fútbol indio tras su cambio de equipo

El conocido Javi H seguirá disfrutando del fútbol indio tras su cambio de equipo. De este modo, el centrocampista ha pasado del Odisha al Bengaluru a sus 33 años de edad, mientras que ha firmado por dos temporadas -hasta 2024- para seguir compitiendo en la Primera División.

"I wanted to stay in the Indian Super League, and for me, Bengaluru FC is one of the best places to be."

