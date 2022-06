El Festival de Blues y el cine al aire libre vuelven a la plaza de la Torrente Ballester

El festival ‘Verano se escribe con Blues’, que este año alcanza su sexta edición, regresará por las noches a la plaza de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester con más fuerza que nunca, con nuevos grupos nacionales, diferentes estilos y géneros para amenizar las noches de los días 7 de julio con The Hateful Three Feat. Lara Vizuete; 21 de julio con Betta & The Groovers; 4 de agosto con Itzíar Yagüe Quartet, y el 18 de agosto con Quique Gómez & Curro Serrano Trío.

Otra de las grandes apuestas de la programación será el ya consolidado y con gran acogida cine al aire libre en la plaza de la Torrente Ballester, este año bajo el título ‘Queridísimos torpes’, que hará un homenaje a estos entrañables y disparatados cómicos con la proyección de las ocho películas ‘Día de Fiesta’; ‘El Alucinante Mundo de Norman’; ‘El Hombre Mosca’; ‘El Profesor Chiflado’; ‘Los Croods, una Nueva Era’; ‘Ed Wood’; ‘El Quinteto de la Muerte’, y ‘La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón’.

Además, continuarán hasta septiembre las actividades que acogen las bibliotecas municipales a lo largo de todo el año como las exposiciones bibliográficas, el servicio de préstamo de libros y audiolibros, películas ‘online’ y talleres.

Programación

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Cultura, oferta una edición más una variada programación de actividades en la Red de Bibliotecas Municipales durante los meses de julio y agosto en su empeño por apoyar la cultura y sus creadores, y con el fin de seguir ofreciendo a los usuarios una alternativa de ocio y formación durante el periodo estival. La inversión asciende a 14.695 euros.