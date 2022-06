Las fiestas de Castellanos de Villiquera tienen premio: 60.000 euros en cheques regalo de la mano de Merca What

Fiestas con premios en Castellanos de Villiquera con Merca What

La empresa Merca What será uno de los patrocinadores de las fiestas de Castellanos de Villiquera, donde sorteará entre los asistentes, además de los cheques regalo, tres grandes premios.

Merca What (www.mercawhat.com) es el primer supermercado online que llega a cualquier punto de Castilla y León en menos de 24 horas. Actualmente ya se encuentra sirviendo a unos pocos códigos postales, es decir, a clientes limitados. Sin embargo, en breve comenzará a dar servicio a toda Salamanca y su provincia.

Además, cuenta con dos modalidades de envío: la Estándar, con un plazo de entrega en la capital y en los pueblos de 24 horas máximo, y la Express, destinada solo a la capital con una entrega que se realiza en 20 minutos. Su amplio catálogo de todo tipo de productos se centra en satisfacer las necesidades de los clientes siempre en un tiempo récord y con la calidad máxima posible.

Para comenzar con su andadura por el territorio rural charro, Merca What se presenta en las fiestas de Castellanos de Villiquera como uno de los patrocinadores con varios premios para los asistentes. La única condición es descargarse la aplicación. De esta manera el usuario entra en el sorteo de tres premios: una televisión de 50’’, un smartphone y un viaje para dos personas.

Es necesario para poder acceder al recinto tener la aplicación instalada en el teléfono. Para aquellas personas que la descarguen previamente a las fiestas y no in situ, se les recompensará con la entrada al sorteo, así como con un cheque regalo de 5€ para que puedan usarlo como descuento en Merca What. Para canjear el cheque regalo es necesario seguir los siguientes pasos: descargarse la aplicación, registrarse y finalmente introducir el código descuento que se entrega a las puertas de aforo.

Todas aquellas personas que no dispongan de un móvil o conexión a internet y les sea imposible descargarse la aplicación de Merca What, también tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo y obtener su cheque regalo proporcionando sus datos personales a las azafatas ubicadas en el recinto. De esta manera todo el mundo es susceptible de ganar un regalo.