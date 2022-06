Miguel Quijada y Alejandro Medina, ganadores de la I edición del premio Alumni-USAL `Esperanza Diz Pintado´

Los investigadores Miguel Quijada Álamo y Alejandro Medina Herrera han sido los ganadores del Premio Alumni-Universidad de Salamanca a la Investigación contra el cáncer “Esperanza Diz Pintado”, convocado por Alumni-USAL y otorgado por la “Fundación Doctores Diz Pintado Manuel y Alfonso para la Investigación y la Docencia en la lucha contra el Cáncer”.

El jurado ha destacado entre las tesis doctorales presentadas, la investigación titulada “Unraveling the biological determinants of the origin, clonal evolution and therapeutic vulnerabilities of del(11q) chronic lymphocytic leukemia through genome-editing approaches” de Miguel Quijada Álamo.

Asimismo, destacaron como accésit del premio la tesis de Alejandro Medina Herrera, sobre la “Caracterización molecular del reordenamiento de la cadena pesada de inmunoglobulinas en mieloma múltiple: utilidad como marcador de enfermedad mínima residual”.

El vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias, Nicolás Rodríguez García, ha presidido el jurado acompañado de Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, que actuó como secretario; Enrique Cabero Morán, presidente del CES y consejero de Alumni-USAL; Rogelio González Sarmiento, Emilio Fonseca Sánchez y Eugenio Miguel Santos de Dios, científicos de reconocido prestigio dedicados a la investigación contra el cáncer.

Once candidaturas

El premio, que en su primera edición ha contado con 11 candidaturas, ha surgido por parte del patronato de la “Fundación Doctores Diz Pintado Manuel y Alfonso para la Investigación y la Docencia en la lucha contra el Cáncer”, que creó la doctora Esperanza Diz Pintado, profesora titular de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca. La fundación se dedica a la investigación y la docencia en la lucha contra el cáncer y surgió en memoria de sus hermanos Manuel y Alfonso, médicos e investigadores, fallecidos a causa de esta enfermedad. El objetivo de esta iniciativa es promover la excelencia en la elaboración y defensa en la Universidad de Salamanca de tesis doctorales en Ciencias de la Salud dedicadas a la lucha contra el cáncer.

El premio está dotado con 3.000 € repartidos en 2.000 € para el ganador y 1.000 € para el accésit.