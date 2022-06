Coches de segunda mano económicos

Comprar un coche de ocasión es una solución que se antoja, a muchos, como la mejor opción en los tiempos que corren. El objetivo es tener un vehículo que cumpla sus funciones y que, además, nos permita ahorrarnos el gasto considerable que supondría adquirirlo nuevo. Pero, para estar totalmente tranquilos, debemos realizar la transferencia del vehículo, un trámite necesario que nos permitirá disfrutar del todo de nuestro coche como recién salido del concesionario. En este post te ofrecemos información muy interesante en torno a estos conceptos.

Consejos a la hora de adquirir un coche de segunda mano

A todos nos gusta que nuestro vehículo de ocasión nos salga barato, y tenemos prisa, ahora que las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. ¡Pero no te dejes llevar! Despacio, buena letra, y las cosas se harán mejor. Por eso, ten en cuenta esta serie de consejos a la hora de adquirir tu coche de segunda mano económico en verano.

Coches excedentes

Acude a una empresa, que realizan campañas por renovación de flotas y realizan compraventas de modelos con poca edad.

En caso de que el modelo lo venda un particular

Elige dos o tres modelos y compáralos tú mismo en páginas web o centros especializados.

tú mismo en páginas web o centros especializados. Pregunta todas tus dudas al vendedor. Una pregunta clave es, aunque parezca evidente: ¿Por qué lo vendes?

al vendedor. Una pregunta clave es, aunque parezca evidente: ¿Por qué lo vendes? Pide todos los datos necesarios sobre el historial y el estado del vehículo : si tiene documentación, seguro, si tiene varios propietarios, si dispone de ITV, su ficha técnica…

: si tiene documentación, seguro, si tiene varios propietarios, si dispone de ITV, su ficha técnica… Te recomendamos solicitar a la DGT un informe del vehículo. En él aparecerán sus propietarios, así como si tiene algún embargo o multa pendiente.

Cuando tengas toda esta información, concierta una cita y ve a ver el coche, para comprobar todos estos aspectos in situ y realizar una prueba de conducción. Debes estar muy pendiente de los siguientes puntos y, de no ser un experto, no dudes en acudir con alguien de tu confianza que sepa reconocer cualquier posible error o engaño:

Sistema de frenos

Caja de cambios

Sistema de escape

Motor

Radiador

Aire acondicionado y climatizador

Instrumentación y testigos luminosos

Luces

Neumáticos y suspensiones

Carrocería

Si se ajusta a tus necesidades, ¡ya es tuyo! Solo te queda un paso muy importante: el cambio efectivo de titularidad del vehículo, a consecuencia de su compraventa. Pero no te preocupes, porque gracias al portal Transferencia24, el trámite será ágil, rápido y desde casa.

Cambio de titularidad del vehículo con Transferencia24

Transferencia24 es un portal online especializado en trámites de todo tipo para tus vehículos, entre los que se incluye el del cambio de titularidad. Ya has tenido suficiente con las labores de investigación, prueba y, finalmente, adquiriendo tu coche de ocasión, como para que invertir más tiempo en gestiones como la de cambiar la titularidad. Por eso, Transferencia24, te ofrece:

Rapidez, facilidad.

Comodidad, mediante un portal intuitivo y sin desplazamientos.

Resolución de posibles incidencias por teléfono y al instante.

Profesionalidad y seguridad.

Seguro que ya estás más tranquilo sabiendo que puedes escoger el coche que necesites, a un precio que se ajuste a tus necesidades y contando con el equipo de Transferencia24 para gestionar tu cambio de titularidad.