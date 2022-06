Bueno... 28 ¡Y medio!

Con la cervecita fresquita se entiende todo mejor, sobre todo porque al ser sin, se aclaran las ideas, pues sigo con interés las fotos y los consejos para dar amplitud a una casa minúscula.

La cocina está muy bien resuelta, cabe todo. Aunque dicen que está integrada en el salón, a mí me parece que, en realidad, está adherida al sofá, que está de espaldas, y que si tienes visita y preparas unos huevos fritos, (pues en ella es lo único que se puede cocinar), el aceite de los huevos (fritos), con lo que salpica, le da en el cogote al invitado que está sentado, y no necesita acondicionador para el pelo. (¡Con la de múltiples propiedades organolépticas que tiene la oliva!). El problema es que la encimera es más bien “enci-nada”, eso sí, puedes ponerla de mármol travertino, te sale por unos cien euros en total al medir 2 x 1 (= 2 centímetros cuadrados).

Me ha quedado la duda de dónde situar el rollo de papel higiénico; me ha parecido entender que al lado de la mesilla de noche, que hace a la vez de office (dicen) en el que puedes servir un aperitivo (¿por ejemplo una rodajita de aceitunaaaa?). Vamos, que te vas a levantar de la mesa y te vas a dar un coscorrón con el microondas (¡tenga, o no, gratinador!).

En iluminación tampoco hay que gastar mucho: con dos lámparas industriales (o sea, con dos bombillas bien gordas, hablando en plata) es más que suficiente para todo el nidito. Y otro recurso estilístico es poner espejos de cuerpo entero, que dan mucha luz. Pero digo yo que habrá que avisar primero a las visitas, no vayan a creer que por ahí se va al baño y se den un buen narizazo, empiecen a sangrar, y ese piso tan blanco, tan blanco… ¡acabe todo lleno de lunares rojos! (bueno… a lo sumo un lunar o dos, que no cabrían más).

Sólo me faltaba leer que también había sitio para una casetita de un animal de compañía (sí, ¡pues como no sea para un grillo amaestrado!).

Un detalle prosaico, que resuelven muy bien, es lo del cubo de la basura: asomas la cabeza por la ventana de la cocina, y abajo en la calle ves el contenedor orgánico, el del vidrio, el del plástico, el del papel… O sea: sólo tienes que esperar a que esté abierto ¡¡y practicar el lanzamiento!! (Bueno, también hay que tener un poquito de puntería, ¡que es que hay que explicarlo todooo!).

No si… todas las indicaciones de los decoradores están muy bien pensadas, pero… ¿no habría sido mejor idea, y mucho más brillante, hacerse con un pisito amplio, en el que no haya que sacudir el cojín de medio lado, y que cuando hagas la cama no tengas que sacar la cabeza por la ventana mientras te das con el culete en el lavaboooo?

Uno, por lo menos, de 28 metros ¡y medio!

Vamos, digo yo…