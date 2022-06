Notable incremento de los delitos de odio en las redes sociales

Agresiones físicas, verbales, a través de las redes sociales… los colectivos LTGBI siempre han sido objeto de los delitos de odio. Unos delitos que van en aumento.

“A nivel estatal sí se ha observado un aumento de los delitos de odio, a nivel de Salamanca no tenemos datos, apenas se registran incidentes de odio, porque la gente no quiere denunciar, piensan que para qué, que si esto no vale para nada, que si luego no me toman en serio… son situaciones que siguen siendo bastante frecuentes y hay muy pocas denuncias de todo lo que pasa, y las denuncias que hay no son excesivamente graves”, señala Oliver Marcos, presidente de Iguales.

Lo que más ha aumentado en Salamanca, añade, son los delitos de odio en redes sociales. “Es la manera más cómoda de discriminar o atacar a alguien, porque además en muchas ocasiones es anónima, me escondo detrás de un perfil que nadie sabe quién soy y me pongo a decir burradas y aquí no pasa nada”. De eso sí ha habido un gran incremento, "de lo demás seguimos teniendo los mismos datos que otros años, porque no se registran, porque la gente encuentra barreras a la hora de denunciar cuando surge una situación de discriminación”, lamenta.

La asociación es testigo de estos discursos de odio por la redes. “Muchos votantes de vox, lo dicen ellos, nos dicen auténticas barbaridades”, además de que somos un chiringuito”. Pero Iguales está formado por personas voluntarias, nadie cobra, “hacemos un poco lo que buenamente podemos en base a nuestras fuerzas humanas, nuestros recursos”, pero “ese discurso ‘sois un chiringuito’ va calando”. Es más, añade, “cualquier asociación que defienda un poco los derechos humanos, da igual de la mujer, de inmigrantes, de LGTB, para ellos, todo son chiringuitos”

Son discursos de odio que están resurgiendo hacia el colectivo LGTBI “impulsados por medios de comunicación y por sectores políticos” y que “cada vez tienen mayor influencia social”.

“Parecen que quieren que se retroceda y en algunos sitios lo están consiguiendo”, lamenta Marcos, que alude a que en Castilla y León, por ejemplo, la Junta “no será iluminada con la bandera arcoiris porque Vox ha votado en contra de ello. Son pequeños gestos, pero institucionalmente estamos yendo para atrás”.

Los discursos de odio están calando en la población, sobre todo en la gente joven, en los adolescentes. Es un discurso como muy reaccionario, que va en contra del sistema, es muy de andar por casa, porque muchas veces se basa en insultos o en hablar mal, entonces ese tipo de cosas se quedan enseguida en la población joven”.

Estos colectivos están “observando que hay un sector que viene pisando fuerte en ese sentido, que quieren que se acaben las cosas”.

“Te ven en la calle y se empiezan a reir, por ejemplo, o cosas que pensábamos que estaban extinguidas, que esto ya había pasado y estaba superado, pero viene toda esta gente, que muchas veces no saben porqué dicen lo que dicen, simplemente han copiado el discurso pero no han hecho un ejercicio de reflexión, si no que lo dicen porque sí, porque es lo que les gusta”.

Todos estos jóvenes “vienen pisando fuerte y probablemente nos den problemas o supongan retrocesos sociales importantes”.