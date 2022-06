Pepe Losada, ex del Salamanca UDS, ficha por uno de los clubes más grandes de Asia

Pepe Losada, ex del Salamanca UDS, ha fichado por uno de los clubes más grandes de Asia. El andaluz ha dado un paso al frente en su carrera profesional después de haber llegado a un acuerdo con el Persépolis iraní, por lo que el preparador físico vivirá otra gran aventura en el extranjero.

Very proud to join @PersepolisFC , let’s go Red Army ??? https://t.co/Z7NfMEJJ54