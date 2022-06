Estrechando velozmente el cerco al ruido urbano.

Peatonalizan calles con pavimentos específicos para... seguir dejando pasar coches libremente.

Termina la semana con una noticia más propia de una inocentada. Pero hemos de confiar, tras la pertinente aclaración del concejal interesado, sea otra nueva entrada al paraíso nada menos que como una sostenible ciudad de la paz con lluvia de millones. Mientras, hemos tenido una interesante noticia para solucionar el ruido en la ciudad, un grave problema ambiental relacionado con 16.600 muertes prematuras en Europa y 72.000 hospitalizaciones al año según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Mapa de Ruidos 2019, superación de los objetivos de calidad acústica.

A comienzos de mes publicaban un estudio realizado en Barcelona por ISGlobal alertando sobre “Los niños y niñas que van a escuelas con mayor ruido de tráfico muestran un desarrollo cognitivo más lento”. Según el actual Mapa de Ruidos de Salamanca, aprobado en septiembre de 2020, el principal emisor es el tráfico. Y detecta demasiados centros de enseñanza soportando niveles superiores a los recomendados, y permitidos, por la legislación o la Organización Mundial de la Salud. Casualmente la Concejala de Izquierda Unida recordaba al gobierno municipal fomentar los desdeñados caminos escolares para "acabar con el caos de coches a las puertas de los colegios".

Gante, Bélgica. ¿Imaginan cada bici convertida en un coche, el espacio necesario?

Ante este grave problema ambiental, nuestras autoridades han corrido a dar el visto bueno a los Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica, tras su exposición pública desde el 29 de julio de 2021 (en principio era un mes). Ahora solo falta que la despierta y ágil Junta de Castilla y León lo apruebe. Por supuesto nuestros munícipes ya se han adelantado a todo, y relacionan en la correspondiente nota municipal los documentos en forma de ordenanzas y planes elaborados para desafiar la contrariedad. Todo muy interesante, ahora solo falta aplicarlos de verdad.

Lo de “la red viaria se ha ido diseñando con criterios acústicos y así también se refleja en los planes de acción contra la contaminación acústica” me ha llamado la atención. En el Paseo de Canalejas hay tres centros escolares afectados por altos niveles de ruido, confirmando hace poco un estudio de Ecologistas en Acción el persistente inconveniente de contaminación junto a ellos, tan asociada al ruido. Pero el actual, y reciente, diseño de la calle innegablemente invita al uso del coche, la calzada mantiene el mismo ancho a pesar de prescindir de la mediana. Si eliminar el uso desmedido del coche es la medida incuestionablemente más afectiva, ¿la redefinirán de nuevo?.

Apostando por la movilidad sostenible, acera reconvertida en carril bici en Los Alambres.

Insisten en “la mejora del transporte público urbano en autobús (uno de los más ecológicos y económicos de España)”, pero el verdadero problema de movilidad, principal emisora de contaminación y ruido, son los 100.000 viajes diarios en coche entre Salamanca y su alfoz, que usan vías como el Paseo de Canalejas, ¿se afrontará por fin con un transporte metropolitano efectivo? La “LÍNEA DE ACTUACIÓN: E1.2. Promoción de medios de transporte alternativos” afirma “sí que hay una correlación directa entre la reducción de los niveles de ruido del tráfico rodado y el número de pasajeros usuarios del transporte público por abandono del vehículo particular por el transporte colectivo.” No queda espacio para ponderar la magnífica red ciclista con sus curvas en ángulo recto, o la decidida apuesta de “intermovilidad” bici-autobús, por no hablar de la hostelería. Confiemos que la utilidad del genérico Plan de Acción esté más allá de atesorarlo en otro cajón, concretarlo con rapidez no sería un mal comienzo.