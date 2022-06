Cristian Bernal: "Estamos muy cerca de lograr un ascenso muy bonito, de momento sin perder, y si nos ayudan todo será más fácil"

Cristian Bernal, pichichi de Unionistas FS -con 44 goles-, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en la previa de la vuelta del playoff por el ascenso a Segunda B. Así, en la entrevista, el jugador ha hablado de toda la actualidad del club y espera un gran ambiente en casa.

Final: "Las sensaciones del equipo son muy buenas. Llegamos en un buen momento físico y de juego. Llevamos mucho tiempo trabajando para este momento".

Favorito: "Desde mi punto de vista, en un playoff es muy difícil que haya un favorito... pero sí es cierto que tenemos un buen resultado de la ida. Debemos centrarnos en nuestro partido y llevar a cabo lo que hemos entrenado".

La Alamedilla: "Esperamos un ambientazo en el pabellón. Si podemos tener una buena entrada nos ayudará durante el partido. La gente que vaya apretará y eso se nota en una pista como la nuestra".

Momentos previos: "Cuando más nervios paso es antes de entrar a la pista. Son momentos de tensión donde te imaginas cómo puede ir el partido. Una vez en ella, los nervios se van, aunque es cierto que en estos partidos la adrenalina se nota mucho más que en otros".

Máximo goleador: "Quiero mencionar a mi excompañero y amigo Raúl, que ha sido una burrada los goles que ha metido y se lo merece. Creo que no he encontrado del todo el feeling para ver puerta, aunque obviamente las cifras son muy buenas. En Salamanca me he encontrado bastante bien, al principio me costó adaptarme... pero luego todo ha ido muy bien. Tenemos un grupo muy bueno y eso lo hace todo más fácil".

Mensaje: "A la afición le diría que fuera toda la gente posible, que se intente llenar el pabellón y nos animen durante los 40 minutos. Estamos muy cerca de lograr un ascenso muy bonito, de momento sin perder, y si nos ayudan todo será más fácil para nosotros. Os esperamos y gracias".