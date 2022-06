Un nidito de 28 metros

Desde siempre me ha gustado ver casas, pisos, planos, muebles, cocinas, ventanas, artículos de todo tipo para el hogar.

Disfruto.

Me relaja.

Que nadie piense que dedico mi vida a “visitar cocinas”, ¡ni mucho menos!, pero hay mil formas de verlas en fotos, catálogos, publicaciones, programas y diseños.

Es muy interesante ver cómo, con unas cuantas buenas ideas, se puede sacar el máximo partido a una vivienda y ofrecer las mejores opciones para cubrir todas las necesidades de sus ocupantes. Pero claro… Me sorprendo en ocasiones al ver titulares que, la verdad… Suenan bastante a hechicería. No es que yo no respete un oficio tan digno, por supuesto, sino que, a veces, incluso se habla de soluciones “mágicas”.

Por ejemplo, cuando se lee un encabezado sobre lo confortable que es un hogar de menos de treinta metros… En fin… como poco, pica, lo primero de todo, la curiosidad para seguir leyendo, y, la verdad, dos minutos después, la duda.

Porque claro… así de entrada, uno piensa: “A ver… unos treinta metros cuadrados… La cama, el microondaaaas… ¡y un par de zapatillas!”. ¡¡No cabe más!!

Lo mejor, para no perdernos (en disquisiciones, porque en el piso, desde luego, no nos podemos perder) es hacer tres respiraciones profundas ommm, ommm, ommm, para empezar a leer con mente abierta y positiva, y así estar mucho más receptivos, (¡dónde va a parar!), para atender a los consejos.

El primero, es utilizar el color blanco. (¡Para chasco! ¡De qué vas a pintarlo! ¿de lunares? ¿De rayas?: O sea, ¡negro!, porque en ese espacio tan pequeño ¡sólo cabe una línea! ¡Dos a lo sumo! Vamos, ¡que a un pentagrama no se llega ni de broma!).

Es una pista importante conocer que antes había sido una buhardilla, pues así te haces a la idea de que quien vaya a vivir ahí tiene que ser muy muy bajito, porque con el abuhardillado no se va a poder poner de pie. Así que menudo ahorro, no necesita comprarse una escalera de mano. Para poner los apliques del techo ¡se va a tener que agachar!

Esa idea del baño en el dormitorio, está bien, pero claro, cuando la vivienda es amplia. Porque parece un eufemismo eso de que está integrado… ¡Y tanto! Como que si tienes mucho calor (menuda chicharrera en verano) abres la ducha, te tumbas en la cama con los pies colgando por fuera, les va cayendo el agüita, ¡y tan fresquitos! Incluso si una mañana, por lo que sea, al abrir los ojos te despiertas con el estómago muy revuelto, no hay ni que levantarse, no tienes más que girar la cabeza, abrir la boca y… O sea, ¡todo muy cuco, muy cuco…!

Otro aspecto a tener en cuenta es la iluminación. Mejor indirecta. ¡No se hable más! Los haces de luz rebotarán como una pelota de pádel en un partido de profesionales, de unas paredes a otras, ploc, ploc ploc, hasta que te den justo en el libro que estés leyendo. Vamos, que para sacarte la espinita de una anchoa clavada en una angina tienes que colocarte en el descansillo, esperar a que el rayito rebote, ploc, ploc ploc, y entonces ¡¡zaca!! (¡a ver quién es el guapo que atina con las pinzas de depilar en la garganta!!). (Está visto que en esa casa no se van a poder comer anchoas. Una pena, porque con esos techos tan bajitos no subiría la tensión, la tendrías casi por los suelos, ideal para abrirse una latita).

Por cierto, hablar de anchoas me ha dado sed, voy a por una cervecita sin bien fría mientras sigo mirando más consejos… ¿Te apetece?