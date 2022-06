La hipocresía que no descansa

Cada día estoy más convencido que el nuevo líder del PP, Feijóo es un lobo con piel de cordero y, aunque pretende disimularlo, tiene tantas ansias de poder como su predecesor Pablo Casado; eso sí, con una malicia política más consolidada que éste, fruto de su experiencia gallega, repleta de situaciones oscuras y de presuntos caciquismos y clientelismos políticos; y como prueba de ello están las fotos publicadas hace años de Feijóo con Marcial Dorado, capo gallego del contrabando con el que viajó a Canarias, Ibiza, Picos de Europa y Portugal. Y no fue una relación cualquiera, sino entre un narcotraficante que luego estuvo en prisión cumpliendo una larga condena de prisión y un alto cargo público que ostentaba Feijóo en Galicia en aquél momento.

No fue un encuentro casual, sino fruto de años de amistad. Por tanto, parece lógico que cuando le preguntan por ello en cualquier entrevista, se sienta incómodo. Y, desde luego, este político -que sigue la senda del resto del PP, calificando al gobierno de aliarse con “proetarras y golpistas”- debería estar calladito. No es lo mismo llegar a acuerdos con fuerzas políticas cuyos representantes han sido legítimamente elegidos por el pueblo que tener amistades profundas con narcotraficantes que han sido condenados por ello, porque con sus conductas delictivas, no sólo han puesto en peligro la salud pública, sino que han defraudado a la Hacienda Pública, han blanqueado dinero y lo han enviado a paraísos fiscales. Y luego tienen el morro -digo los políticos que hacen esto- de llevar banderitas de España en sus muñecas y en la solapa y se declaran más patrióticos que nadie.

Pero actualmente Feijóo sabe darle la vuelta a la tortilla. Por intereses exclusivamente políticos, tampoco, al igual que Casado, quiere cumplir con el mandato de la Carta Magna de renovar el Poder Judicial y los miembros del Tribunal Constitucional que están caducados “desde tiempo inmemorial”. Parece que la única pretensión en este ámbito que ha tenido el PP cuando gobernaba con M. Rajoy y, actualmente, es controlar también el Poder Judicial para neutralizar la retahíla de maniobras presuntamente delictivas que están pasando de puntillas por la sede de Génova 13.

Y algunas de ellas suponen una auténtica subversión del ordenamiento constitucional pretendiendo utilizar a la “policía patriótica” en beneficio propio y para ocultar pruebas que pudieran incriminarlos claramente, como en el “caso Kitchen”. Ya se está viendo que la justicia de Andorra está haciendo lo que tenía que hacer la española, pero, ya se sabe, el PP no quiere renovar el Poder Judicial, quiere politizarlo al máximo para que no haya Magistrados que tengan la valentía de iniciar un proceso penal como el que se está investigando en el país vecino, que apunta a las altas instituciones españolas en un operativo de chantaje y extorsión contra el independentismo catalán por parte del gobierno de M. Rajoy, el maestro político del señor Feijóo.

Además, las últimas manifestaciones públicas del político gallego son una prueba evidente de su incoherencia política y de su ansia de llegar al poder, como sea. Lo estamos viendo en la campaña electoral andaluza, donde reclama al PSOE que permita gobernar al PP si esta formación gana las elecciones en esta Comunidad.

Algo que es diametralmente opuesto a lo que hicieron hace 4 años, donde, recordémoslo una vez más, las elecciones andaluzas las ganó el PSOE, pero el PP buscó a Vox y Ciudadanos para arrebatarle el gobierno a los legítimos ganadores de las urnas.

¿Qué ocurre, señor Feijóo, que lo que vale ahora no era políticamente adecuado hace tres años?. Lo mismo ha ocurrido en Castilla y León. Recuerdo una entrevista que hicieron al señor Mañueco –quién preside o, mejor dicho, Vox le utiliza como una marioneta para presidir la Junta de Castilla y León- una vea celebradas las elecciones andaluzas de 2018, en las que manifestó que después de casi 4 décadas tenía que llegar el cambio en Andalucía, pero cuando el periodista le dijo que, “entonces como en Castilla y León, que ustedes llevan gobernando 32 años”, el nefasto político salmantino dijo que “no es lo mismo, aquí lo hemos hecho bien, hemos gobernado adecuadamente”.

Claro, así de bien lo han hecho que Castilla y León es una de las regiones que más población y tejido productivo ha perdido en las últimas décadas. Los últimos datos publicados, de hace tan solo unos días, así lo atestiguan; puesto que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) nuestra región es líder nacional en despoblación. En el año 2021 volvió a perder habitantes, en este caso 13.075.

Para que nos demos cuenta que las políticas del PP en la Comunidad, en las 4 décadas que llevan gobernando están dejando a la Comunidad como un auténtico erial abandonado. Es decir, que bajo las políticas del señor Mañueco, en 2021, 36 castellanos y leoneses dejaron cada día la Comunidad Autónoma. TERRIBLE!