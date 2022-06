Del Río, sobre alternar el filial y el primer equipo de Unionistas: "Creo que se mantendrá una situación parecida a la del año pasado"

Sergio del Río, portero del filial de Unionistas y en dinámica de entrenamientos con el primer equipo, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de la temporada pasada, sus planes de futuro y su adaptación al club del Reina Sofía tras salir del Salamanca UDS.

Año distinto: "Fue un cambio difícil por lo que supone pasar del Salamanca a Unionistas, pero me ayudaron desde el principio tanto con el filial como el primer equipo. He notado mucha mejoría porque entrenar en un Primera RFEF te hace aprender. Te llevas muchas experiencias de los viajes o partidos como el del Racing en casa".

Salida del Salamanca UDS: "Llevaba desde alevines allí y fue algo que no esperaba hace un tiempo, pero son cosas que se dan así. Pasó y me tocó adaptarme a Unionistas, que me he sentido genial. Me han ayudado mucho Kike Benéitez y Óscar Cruz".

Ascenso del filial: "Hemos estado peleando con el Navega todo el año, aunque era difícil porque la plantilla estaba llena de gente joven y luchábamos contra otra más mayor. Ha sido todo muy positivo".

Primer equipo: "La temporada ha sido espectacular. Si a cualquier aficionado le dicen que se va a pelear por el playoff ganando en Riazor, se firma desde el primer momento. El día a día con Flo, Salva y Turi me ha servido de mucho para aprender. Ellos mismos te enseñan, no es solo ver, sino que también estás tú ahí. Gran parte de mi evolución es gracias a los tres".

Futuro: "No sé nada fijo. Estudio y acabó de terminar los exámenes hace nada, pero creo que va todo bien".

Seguir en el filial y alternando con los mayores: "Creo que se mantendrá una situación parecida a la del año pasado, pero aún no es seguro".

Llamada del Salamanca UDS: "No tengo ninguna noticia. Nada, nada".

Nuevos retos el año que viene: "Espero que todo siga como hasta ahora a nivel personal. He notado una gran evolución y cosas de vivir el día a día en un Primera RFEF. Quiero pelear en Regional contra equipos que van a recuperar la categoría y seguro que se hace un buen proyecto para ascender".