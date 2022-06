Comunicado de la Cámara de Comercio tras la dimisión de su ya extesorero

La Cámara de Comercio de Salamanca ha emitido este viernes un comunicado tras la marcha del que hasta ahora era su tesorero. La situación, tal y como se puede comprobar, dista de ser amistosa entre las partes, a tan solo unos días de la celebración del pleno constituyente (el próximo lunes).

"Que estos hechos traen consecuencia directa del expediente disciplinario abierto contra el señor Martín Galeano el día 4 de abril de 2022 por comportamientos incompatibles e inadmisibles con la continuación en su cargo, cuya consecuencia inicial fue su dimisión en la organización empresarial que presidía.

La negativa de la Cámara a archivar el expediente, junto con el hecho de ser su instructor el señor secretario de esta Institución, ha conllevado esta campaña de difamación contra el sr Checa y el intento de agresión y amenazas a alguno de los plenarios y trabajadores de la Cámara de Comercio de Salamanca. Valga como aclaración y descrédito del señor Martín Galeano el texto recogido en el acta del comité ejecutivo del 10 de marzo de 2022, donde el extesorero reconoce el éxito y buen hacer de esta Institución y de su personal: “felicita al Comité y al equipo técnico por el compromiso y el éxito de la gestión de la Cámara tras aprobar por unanimidad la liquidación del presupuesto y la formulación de las cuentas anuales”.

Y tómese en consideración que era innecesaria la dimisión presentada dado que no iba a formar parte ni del pleno ni de ningún órgano directivo de la Cámara de Comercio, según se le ha hecho saber. Estas difamaciones no sólo cuestionan el buen nombre de la Institución que nos acoge, sino que se está poniendo en duda la honorabilidad personal y profesional de miembros de nuestro equipo que desde ésta dirección no se van a tolerar.

Ante esta situación se tomarán la decisiones y acciones que permita la justicia en defensa de la Institución, el personal trabajador de la misma, los directivos y miembros del pleno"