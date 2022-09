25 años sin Miguel Ángel Blanco

Mañana hace 25 años que vivimos, y digo vivimos, porque solo unos cuantos malnacidos, no se unieron al dolor que asoló España.

Trece de Julio, vacaciones, Coruña… y de pronto ¡Salta las tremendas imagines de un joven agonizando en una camilla camino del hospital!

No, he de confesar, jamás creí que la brutalidad de la ETA llegara a tal extremo. ¡Hasta en PNV, hizo de su cara, careta! y se movilizó. Pasaron los años y el reposo me lleva a pensar que la ETA movió las hojas del Gernikako Arbola y otros recogieron los frutos del roble.

Aquella tarde con sol esplendido, cielo de intenso azul, risas,… .¡de pronto todo languideció, las horas arrastraban los minutos, las bravas gaviotas que pululan las playas de Riazor y Orzan, enmudecieron.

Me produjo un skoc, tu asesinato, quería explicarme como el ser humano puede ser el peor depredador contra otro ser humano… no era posible. Me tuve que inventar un cuento, leerlo en voz alta, repetirlo y finalmente, después de hablar con el director de Tribuna papel de Salamanca me pide que lo envíe, estaba escrito con bolígrafo en unas hojas de mi cuaderno, y así por fax fue remitido.

Viví en Bilbao los años de plomo de la ETA, donde tuve amenazas fue en mi querida Salamanca… mejor dejarlo, no recordar fechas que marcaron mi vida.

Cercano el aniversario de tu asesinato, me encuentro que el PNV, se niega a poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle.

De los nacionalista nunca esperé una condena firme y sí una traición. Sus orígenes son miserables, ¿para Sabino la mujer era…? Estas son las gemas que enviaba a su prometida, luego esposa.

"La mujer es vana, es superficial, es egoísta, tiene en sumo grado todas las debilidades propias de la naturaleza humana. Es inferior al hombre en cabeza y en corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, e instrumento de su bestial pasión?: nada más.

¿Quizá su mas de 100 apellidos vascos le hicieron embrutecerse y dar opiniones tan terribles?¿Merece ser homenajeado y considerado “padre de la patria vasca”

Sigo con el collar de perlas

"Uno de tus deberes principales es el de estar sumisa a mis mandatos y obedecerme en todo lo que no vaya contra Dios", le escribió Sabino Arana Goiri dos meses antes de la boda, que celebraron un frío 2 de febrero de 1900. "Si yo por servir a mi Patria te hago padecer, tú debes sufrirlo bien convencida de que así cumples tu deber”.

Hoy he dejado de verte por servir a la Patria", le decía en otra carta. "Antes es la Patria que la mujer y los hijos".

Nunca me enamoras más, que cuando veo que cumples tu deber a costa de algún sacrificio".

Su prometida leyó las cartas en el colegio de monjas carmelitas, donde él la había internado para que aprendiera a contar, a coser y a escribir en castellano, y supiera tratar con la católica y burguesa familia Arana.

"Toda tu felicidad en este mundo, Nikole de mi corazón, consistirá en estas dos cosas: en cumplir tus deberes y en ser mía"...

Corría el año 1900. Era un 2 de febrero cuando Sabino pide a Nicolasa Achica Allende compromiso y matrimonio. Nicolasa, jovencita del pueblo de Busturia, analfabeta e iletrada a la que el fundador del PNV reclama obediencia y sumisión.

Un personaje digno de película de Berlanga, siniestro, duro, violento con la mujer…

Creo que pedir a los nacionalistas que pusieran un busto o dieran nombre a una calle, o plaza, sería algo así cómo pedir a Hitler que pusiera una placa a los judíos o gitanos ¡Ermua, Ermua. Si tus adoquines hablaran sobre aquellos que corrían como llevados por un tornado en inciertos días!…

DEP. Miguel Ángel, la vida para ti fue muy corta, eras presa fácil para los pistoleros que hoy un desgobierno sanchista, filoetarra, comunista e independentista, trata de blanquear… olvida como España la ETA la regó de sangre inocente. Mujeres sin esposo, padres sin hijos, sin hermanos…

¡Que engranaje Señor, que engranaje!