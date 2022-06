Jorge Mier y su futuro: "Por ahora se podría decir que estoy en el Oviedo la próxima temporada"

Jorge Mier, jugador del Real Oviedo que ha estado cedido en Unionistas durante la última temporada, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de sus planes de futuro, dado que cuenta con un año más de contrato en la entidad de Segunda División.

Temporada: "Ha sido buena a nivel personal y deportivo. Un jugador quiere tener los máximos minutos posibles y en lo colectivo nos dejó un sabor amargo por no entrar en playoff. Fue una pena".

Vacaciones: "Hay que buscar el hueco para desconectar. Cuando se va acercando el día de empezar la pretemporada ya va volviendo la rutina para no llegar muy tieso".

Casañ, nuevo entrenador: "No lo conozco. Puede que hayamos coincidido cuando yo estaba en el filial (del Real Oviedo) y él en el Penya Deportiva, pero creo puede ser un buen perfil. Toni está fichando a gente que sea competitiva como Mori o Ayllón".

Oferta para seguir en Unionistas: "Con Toni no he hablado porque sabe que cuento con un año más de contrato en el Oviedo y tengo pensado cumplirlo. Quiero aprovechar la oportunidad que me den".

Se descarta seguir en Salamanca: "Por ahora se podría decir que estoy en el Oviedo la próxima temporada. Unionistas está ahí, aunque no se le puede cerrar la puerta".

Real Oviedo y su futuro: "Empiezo la pretemporada con el equipo. Hay un nuevo entrenador y él será el que decida. ¿Más ofertas? Ya me lo dirán".

Quedarse en Segunda: "Todos los jugadores que subimos de Primera RFEF a Segunda tenemos un salto notable y positivo. Te hace dar un paso más en tu carrera profesional. Este año se va a intentar subir otra vez. La gente tiene ganas de ver al Oviedo en Primera".

Bolo, el elegido: "Con el cambio de entrenador se abre un mundo nuevo para cualquier jugador. Todo el mundo empieza de 0. Bolo es un buen entrenador, ya lo demostró en la Ponferradina y va a hacer un buen papel aquí".

Mensaje a la gente de Unionistas: "Le digo que me sorprendió mucho la afición, que es espectacular, igual que la ciudad. Llevaré al club siempre en el corazón".