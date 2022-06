Gorka Etxeberria firma como director deportivo de un club con pasado reciente en Segunda División

El ex de la UDS -como técnico- y de Unionistas -en el mismo puesto- ha dejado atrás su paso por el Real Unión para tomar un nuevo rumbo

Gorka Etxeberria ha firmado como director deportivo de un equipo con pasado reciente en Segunda División: el Rayo Majadahonda. De esta forma, el ex de la UDS y de Unionistas ha dejado atrás su paso por el Real Unión para tomar un nuevo rumbo en su trayectoria.

? Gorka Etxeberria, nuevo Director de Fútbol del CF Rayo Majadahonda. #VamosMiRayo — CF Rayo Majadahonda (@RMajadahonda) June 14, 2022

Así, el cuadro madrileño, que se despedió del fútbol profesional hace solo tres años, en 2019 para ser más precisos, ha confiado en el vasco para intentar volver a la categoría de plata. Ahora, el viejo conocido de las tierras charras deberá hacer un buen plantel para optar al ascenso.

Además, el listón se encuentra muy alto, dado que la urgencia de los del Cerro del Espino por abandonar la Primera RFEF es alta. No obstante, en la 2021/2022 no fueron capaces de hacerse fuertes en el playoff al caer derrotado por un Albacete que sí subió.