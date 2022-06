A veces, mejor separados

Hoy quiero darte mi apoyo a ti Isa y a las mujeres que, como tú, afrontan una nueva etapa en su vida… Yo sé que el futuro que empieza ahora puede ser un regalo.

Al principio, cuando se produce la separación de una pareja puede que la nueva vida (sobre todo al principio) sea caótica, o por el contrario puede ser el inicio de la vida en calma. Entre medias hay de todo. Lo que está claro es que, si una relación no funciona, y el mejor indicativo es la felicidad, puede que salir de ella sea la mejor opción. Dos personas pueden quererse mucho pero no ser felices juntas, en este caso y con distancia de por medio, a lo mejor la felicidad regresa. Seguramente para los dos.

No voy a entrar en si las relaciones de pareja que deciden poner fin son normales, pues seguramente que en distintos grados todas lo sean, o puede que no lo sea ninguna. Y esto se verá sobre todo cuando termina, con otra perspectiva diferente. Los hijos pueden conocer facetas de sus padres que nunca imaginaron. Pueden verse alentados por fortalezas que no conocían de sus padres, que conozcan debilidades que no sospechaban o verse abatidos cuando son utilizados por los padres para herirse mutuamente. Puede que para los hijos sea un alivio y una vida en paz cuando han vivido situaciones que nadie debería…O que les toque espabilar porque de la noche a la mañana se encuentren sin los apoyos que siempre pensaban que tendrían.

En mi adolescencia viví la separación de mis padres. Maduré de golpe. Es duro ver sufrir a las personas que más quieres. Tener que decidir con quién te quedas y con quién no también lo es. Las sensaciones que vives en esta época tan revuelta pueden marcarte para siempre: el dolor de tus padres, el alivio también; los ratos con mi madre, sentados en mi cama cuando volvía de fiesta de madrugada (y ella me esperaba despierta), hablando del futuro, dudando sobre dónde quedó la ilusión y la alegría, qué hacer a partir de ahora… En fin, con el tiempo sus vidas se encauzaron de nuevo y cada uno es feliz a su manera.

Aunque parezca una contradicción, yo por aquella época también renacía cada día con la ilusión de muchos planes futuros con la que ahora es mi mujer. Ella también vivía por aquel entonces la separación de sus padres y juntos nos impregnábamos con nuestros planes de futuro juntos, nuestros retos e ilusiones…

Puede que en una separación toque llorar y si es lo que se siente hay que hacerlo sin cortarse, lo que sea necesario, hasta que sientas que ya ha sido suficiente. De lo que estoy seguro es de que los hijos necesitan que sus padres estén bien, ya sea juntos o separados.

Os quiero ofrecer una parte del libro “Lo que aprendí en el camino”, de Zig Ziglar: ‘Esta realidad llegó a mi casa cuando mi hijo tenía unos quince años. Estábamos dando un paseo y le pregunté; hijo, si alguien te preguntara qué es lo que más te gusta de tu padre, ¿qué le responderías? él dijo: “le diría que lo que más me gusta de mi padre es que ame a mi madre”, ¡naturalmente! le pregunté; hijo, ¿por qué dirías eso?” él respondió; “sé que como amas a mamá la tratarás bien, y mientras la trates bien, seremos una familia, porque yo también sé cuánto mamá te ama. Eso significa, papá, que nunca tendré que elegir entre tú y mamá’.

La vida después sigue, claro que sí. Surgirá nuevamente el amor si es lo que deseas, o quizá quieras dedicarte a ti, a tus hijos, o a ser de nuevo la guerrera que fuiste en tu adolescencia. La finalidad, juntos o separados, sigue siendo la misma, ser felices. Tener la oportunidad de volver a intentarlo es siempre un regalo.