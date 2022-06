Villoria se vuelve a convertir en la capital provincial del Tunning, con tres jornadas festivas y miles de asistentes

Villoria se encamina hacia la vuelta de uno de los eventos más autóctonos, modernos y característicos del verano en Las Villas como es la concentración Tunning, que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de junio de este año, volviendo así a recuperar poco a poco la normalidad tras el obligado paréntesis que marcaba la pandemia por el coronavirus.

Se trata de un evento con trayectoria, único en la provincia de Salamanca, que permite reunir a multitud de vehículos y amantes del tunning en unas fechas de gran calado, lo que genera una importante afluencia a la localidad de participantes y aficionados a ello.

Adrián Sáez Herrero, promotor de esta iniciativa, recuerda como “esta idea surgió sobre todo a través de la afición al mundo del motor que tenía desde muy pequeño. Nada más sacarme el carnet de conducir comencé a modificar mi primer coche (un equipo de música, luces led y algún que otro detalle de interior). Me animé a ir a otras concentraciones hasta que me gustó tanto, que me lancé a realizar una quedada con varios amigos que también llevan el mundo del motor en la sangre. Como en muchas organizaciones, la gente entra y sale, y de la primera edición quedo solamente yo. Este año ya es la cuarta que realizamos en el municipio de Villoria, mi pueblo. Estoy orgulloso de poderlo seguir haciendo en él”.

Para llegar hasta esta cuarta cita no ha sido poco el recorrido que han llevado a cabo durante todos estos años pero, tal y como subraya, “Villoria conoce este mundo desde que decidimos organizar el primer evento. Parece que a la gente le gustó, así que decidimos continuar haciéndolo”.

Hoy ya se ha convertido en todo un referente dentro del “mundillo” atrayendo la atención de miles de personas en cada una de sus concentraciones, en la que se pueden encontrar numerosos Clubs en la provincia de Salamanca, pero que realicen eventos, muy pocos (Valsalracing en Babilafuente, Abejaracing en Bejar o La Lista Negra en Salamanca). “Por suerte contamos con muchísimas concentraciones de grandísimo nivel en el panorama nacional, y nosotros queremos dar un toque especial a la nuestra para que sea única. Admitimos todo tipo de preparaciones (Tuning, Stance, Racing, Clásicos, 4x4...), porque tenemos un lema que dice “Todo el mundo tiene el mismo derecho a disfrutar de un evento de gran nivel” asegura Adrián.

Con todo a punto, y en cuenta atrás, hoy ya está todo más que preparado para la realización de esta nueva cita, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Villoria, destacando de su programación la apertura de sus actos para todos los públicos, resaltando actividades como la ruta de los bares y la nocturna, la exhibición de Drift, la Discomóvil o las comidas, entre otras muchas que serán grandes protagonistas de tres jornadas dedicadas al motor, con las que el municipio vuelve a situarse a la vanguardia y en cabeza en el sector en todo el territorio charro.