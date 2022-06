Mal resultado para Merchán en la segunda carrera de la Copa BMW

Mal resultado para el piloto albense Merchán en la segunda carrera de la Copa BMW celebrada en el circuito de Jerez tras no conseguir mantener el ritmo de sus rivales.

"En los entrenamientos del viernes notaba falta de ritmo. El sábado en los entrenamientos cronometrados los tiempos no salieron bien y me relegaron a salir desde una decimoquinta posición que me obligaba a hacer una buena salida y mejorar el ritmo para hacer una buena carrera. Ya en la carrera, tras una buena salida en la que adelanté varias posiciones, no conseguí mantener un buen ritmo respecto a los demás pilotos y acabé la carrera en la decimocuarta posición", describe Merchán.

Concluida la carrera, el piloto albense afirmaba no saber que ocurre este año. "Quizás falta de más rodaje o menos motivación que años anteriores, pero la moto va bien y yo físicamente estoy bien”.

Ahora, con la llegada del verano, habrá parón veraniego, mientras que la próxima carrera será en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.